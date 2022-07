Dueño de Colts adquirió cinturón de campeón de Muhammad Ali por 6 millones de dólares

Entornointeligente.com /

INDIANAPOLIS –El propietario de los Indianapolis Colts , Jim Irsay , realizó una importante adquisición el sábado por la noche a un alto precio.

El reciente movimiento de Irsay no estuvo relacionado con el fútbol americano. En cambio, es la última adquisición a su creciente colección histórica : el cinturón de campeonato del Consejo Mundial de Boxeo que perteneció a Muhammed Ali tras ganar la pelea de 1974 conocida como » Rumble in the Jungle » frente a George Foreman en Kinshasa, Zaire.

Irsay adquirió el artículo por 6 millones de dólares en una subasta luego de un proceso de presentación de ofertas que duró hasta cerca de las 4:00 a.m. en la madrugada de este domingo. Es considerado uno de los ejemplos más preciados de artículos de boxeo que existen. De acuerdo a Heritage Auctions, el cinturón es uno de los apenas dos campeonatos de Ali del Consejo Mundial de Boxeo , el otro se encuentra en una colección de museo privado y es improbable que salga a la venta, de acuerdo a la compañía.

Es cinturón es la última pieza de artículos de Ali que llega a las manos de Irsay . Previamente compró los zapaos que utilizó Ali en el «Thrilla in Manila», la famosa victoria de Ali sobre Joe Frazier en 1975. Y a principios de este año, Irsay compró la túnica con la que Ali caminó hacia el ring en su primera pelea luego de cambiar su nombre de Cassius Clay, la revancha contra Sonny Liston en 1965.

El cinturón que ganó Muhammad Ali con su nocaut sobre George Foreman en el «Rumble In The Jungle» fue adquirido por Jim Irsay. AP Photo Irsay ha compilado una colección histórica de cientos de artículos. Van desde objetos extraños de rock and roll como la famosa guitarra negra Stratocaster de David Gilmour de Pink Floyd (4 millones) y la batería del baterista de The Beatles, Ringo Starr (2.2 millones), hasta documentos escritos por los padres fundadores de Estados Unidos. Sin embargo, el cinturón de Ali representa uno de los artículos más caros que Irsay haya comprado.

Ali venció a Foreman en la pelea de 1974, pero recibió el cinturón de manera retroactiva cuando los cinturones comenzaron a otorgarse en 1976. Ali defendió el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo en nueve ocasiones antes de cederlo en 1978.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com