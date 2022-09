Duelo entre Venezuela y EEUU en la Americup se suspendió por una gotera

Entornointeligente.com /

Una fuerte lluvia que cayó en Recife, Brasil, en el momento en el que Venezuela se medía a Estados Unidos por la Americup derivó en un gotera en el gimnasio en el que se lleva a cabo la competencia, lo que mojaba el tabloncillo.

A través de un comunicado publicado en redes sociales Fiba anunció que el duelo quedaba pospuesto y ahora se espera por la nueva fecha para su continuación. No podían seguir esperando porque retrasaba el resto de la jornada que apenas estaba iniciando.

En Fiba hablan de una «dificultad técnica» sin mencionar la razón de manera abierta.

El duelo al descaso iba 48-21 a favor de los norteamericanos que eran mucho más efectivos en la ofensiva.

Por Venezuela debutaron Carlos López y Kender Urbina con la selección nacional.

Hasta ahora no se ha informado cuándo se va a disputar el encuentro, aunque el periodista Germán Cartaya adelantó que podría ser el martes.

The game between USA vs Venezuela has been postponed due to technical difficulties. More information to come. El partido entre USA vs Venezuela ha sido postergado por dificultades técnicas. Pronto más información.

— FIBA AmeriCup (@AmeriCup) September 4, 2022

