Dueña de vivienda en «toma VIP» presenta recurso de protección tras demolición de inmueble

Entornointeligente.com /

Hace casi una semana la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Antofagasta desalojó y demolió casas construidas en un terreno fiscal de la zona de El Huáscar en una llamada «toma VIP» debido a la envergadura de las construcciones en terreno fiscal.

Una de esas viviendas demolida fue la de la abogada y excandidata a senadora por el Partido Socialista, Jacqueline Santander quien ha tomado la decisión, según informó El Mercurio de Antofagasta, de interponer un recurso de protección en contra de la DPR para dejar sin efecto la «Resolución Exenta Nº 660-2022 (restitución administrativa de la propiedad de raíz fiscal) del 13 de julio de 2022» que dio pie a la demolición y desalojo.

Además, Santander exige que se ordene sancionar o se sirva a disponer el inicio de los procedimientos sancionatorios «en contra las autoridades de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta».

El abogado Con el medio regional conversó el abogado que representará a la socialista en el caso; El ex seremi de Bienes Nacionales de Ricardo Lagos, ex presidente del Primer Tribunal Ambiental y también ex candidato a senador por la región, Daniel Guevara.

Él comentó los argumentos para interponer la acción judicial: «Esta nueva institución de la DPR no tiene atribuciones legales para desalojo de bienes nacionales (que están inscritos a mayor cabida a nombre del Fisco), sino solamente de bienes nacionales de uso público como plazas o calles», dijo.

En ese sentido, según indicó, » en ningún caso la DPR tiene atribuciones de demolición . Para ordenar desalojos y demolición sobre bienes fiscales y más aún cuando se ha construido en esos terrenos, las atribuciones corresponden al Poder Judicial vía acciones posesorias».

Esto, a su juicio, genera una suma de «irregularidades» ya que la DPR se no actuó según sus competencias legales ya que sustituyó a las que corresponden al Poder Judicial e interpretó extensivamente sus atribuciones.

Además de estas anomalías legales, el jurista asegura que se trató más bien de un » ajuste de cuentas políticas». «Llama significativamente la atención esta `demolición express`. Me trajo a la memoria las palabras de un político que invocaba la retroexcavadora contra la oposición», dijo.

Pero argumentó que «más allá del PS pienso que es clave se restablezca el Estado de Derecho y también la necesaria amistad cívica que está vinculada».

«La situación vivida por Jacqueline Santander, mi colega y ex contendiente en la elección senatorial, y sus vecinos fue un escenario realmente angustioso por una demolición que por mi experiencia y formación a todas luces era atentatorio contra el Estado de Derecho al ser dispuesto sin orden judicial», esbozó el abogado.

Respuesta DPR Desde el recurrido, la delegada presidencial, Karen Behrens, habló con SoyAntofagasta.cl indicando que «nosotros estamos enfocados en la recuperación de los espacios públicos a fin de que ellos sean efectivamente utilizados por la comunidad, tanto en la construcción de vivienda que ha sido anhelada por tantos años, así como equipamiento comunitario y áreas verdes que tanta falta hacen en la ciudad».

Pero, sin embargo, comentó que «las personas que refiere el señor Guevara están en su legítimo derecho a presentar las acciones judiciales pertinentes para que se reconozca su pretensión».

Y finalizó defendiéndose: «Esta administración continuará con su gestión de recuperación de espacios públicos que se encuentran con ocupaciones ilegales (…) nadie tendrá privilegios ni será tolerado el uso ilegal de predios fiscales «. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com