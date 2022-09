Entornointeligente.com /

Duda Beat faz baile dos que sofrem de amor com ares de diva pop no Rock in Rio Cantora pernambucana abriu Palco Sunset nesta quinta-feira (8). Tom político apareceu no final do show quando ela cantou 'Vou Recomeçar', de Gal Costa. Por Gabriela Sarmento, g1

08/09/2022 16h40 Atualizado 08/09/2022

Duda Beat faz baile dos que sofrem de amor com ares de diva pop no Rock in Rio

Duda Beat abriu o Palco Sunset nesta quinta-feira (8), no Rock in Rio 2022 , com o pop dos que sofrem por amor.

A cantora pernambucana misturou hits dos dois álbuns, «Sinto Muito» e «Te Amo Lá Fora», no repertório de uma hora de show.

A imagem da galera dançando uma mpb festiva era contrastante com os looks roqueiros e pretos do dia. Guns N' Roses e Måneskin tocam no Palco Mundo nesta quinta.

Dez bailarinas acompanharam a cantora na maior parte da apresentação. As coreografias são de Flavio Verne, responsável também pelo balé de Luísa Sonza e Pabllo Vittar.

A inclinação ao show de diva pop começou em abril, quando a cantora estreou a turnê pós-pandemia, já com seis bailarinas no palco.

Naquela época, Duda brincava que tinha alguns meses para aprender a dançar com as meninas, mas chegou em setembro confiante. «Quero todo mundo cantando bem alto», pediu ela em «Bolo de Rolo».

O refrão diz: «Eu não vou buscar a felicidade em mais ninguém», uma boa síntese do astral do show de Duda.

Na sequência, ela fez um discurso emocionado sobre a segunda vez que toca no Rock in Rio. Em 2019, Duda cantou de surpresa em uma ação promocional.

«Eu sou uma cantora nordestina, independente, e isso aqui é foda demais. Muito obrigada. É para vocês se amarem e se colocarem em primeiro lugar».

«Chapadinha na Praia» e «Bixinho» foram as escolhidas para reta final de um ótimo show para abrir o palco Sunset com o tema «Divino Feminino».

Duda fechou com «Vou Recomeçar», de Gal Costa, e «Tocar Você».

«Viva Gal Costa, viva todas as cantoras e compositoras brasileiras. Escolhi essa música porque fala sobre recomeço e a gente tem uma ótima chance de recomeçar. A gente é um país foda, nossa cultura é foda», falou ela com o telão vermelho no fundo.

O público reagiu com coros contra o presidente Jair Bolsonaro de aproximadamente 30 segundos.

