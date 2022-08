Duas ou três notas sobre um declínio: os museus nacionais

Entornointeligente.com /

Passei uma tarde quente do final da década de 1980 num anfiteatro do Instituto Superior Técnico a fazer uma prova escrita de avaliação de um concurso aberto para 3 vagas de técnicos superiores: uma para o Museu Nacional de Arte Contemporânea e duas para o Museu Nacional de Arte Antiga. Seguiu-se uma entrevista com um júri de que faziam parte Ana Brandão, José Luís Porfírio e Adília Alarcão . Esta distante experiência enquadrou-se no último dos concursos abertos para técnicos superiores nos Museus Nacionais. Entretanto extinguiu-se o Instituto Português do Património Cultural, foi criado o Instituto Português de Museus, depois o Instituto dos Museus e da Conservação, este e outros Institutos deram origem à Direção-Geral do Património Cultural e, nestes 35 anos (o tempo de uma vida profissional), nenhuma das instituições que tutelaram os museus nacionais conseguiu abrir um único concurso para o seu reforço ou rejuvenescimento.

