Duas águias mortas a tiro de caçadeira desde o mês passado – Portugal – Correio da Manhã

Desde o final do mês passado já deram entrada no RIAS – Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, em Olhão, três aves que tinham sido alvo de tiros de caçadeira: duas águias, uma delas com estatuto de conservação, e uma garça-real. Dois dos animais morreram antes ainda de conseguirem receber tratamento veterinário, devido à gravidade ferimentos, e um está agora em recuperação. As situações fatais ocorreram com a águia-d’asa-redonda e a águia-calçada, que foram reencaminhadas para o RIAS já sem vida. Os projéteis foram detetados através de exames raio-x. No caso da águia-calçada, foram encontrados seis chumbos e na outra havia um. “Estas aves são predadores de topo e têm um papel importante na teia alimentar. A águia-calçada é uma ave com estatuto de conservação em Portugal como ‘Quase Ameaçada’ e protegida por diversos decretos- lei”, referem os responsáveis do centro de recuperação situado na Quinta do Marim, no Parque Natural da Ria Formosa. Entretanto, no dia 8 deste mês, ingressou uma outra ave, uma garça-real, também vítima de tiros. Tinha três chumbos visíveis no corpo, além de uma fratura na asa direita. “Foi colocada uma ligadura na asa fraturada e está, neste momento, numa das nossas câmaras de recuperação, onde foram colocadas estruturas para simular o seu habitat natural o melhor possível, referem. Desde janeiro, o RIAS já tratou mais de mil animais.

