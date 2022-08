DT de Palestino fue anunciado en una selección sudamericana

Entornointeligente.com /

Gustavo Costas, técnico de Palestino, tiene nuevo trabajo. Este sábado fue anunciado en la selección de Bolivia.

» Damos la bienvenida al profesor Gustavo Costas como director técnico de la selección boliviana de fútbol», expresó el equipo altiplánico en redes sociales.

El argentino llevaba mucho tiempo sonando en Bolivia. Él habló en julio al respecto y fue claro. T enía una condición innegociable para aceptar la propuesta.

«Hemos tenido conversaciones. Fui claro con ellos y la gente de Palestino. Tengo mi palabra dada y hasta noviembre estaré acá. Después, si se da no sé. Hemos tenido dos comunicaciones, pero no sé si soy el elegido. Me gusta dar mi palabra, ahora tengo la cabeza en esto y seguir haciendo crecer al grupo dentro y fuera de la cancha», afirmó en ese momento. Hasta ahora, no se ha informado si se respetará esa condición.

Costas ha hecho un buen trabajo en Chile. Palestino en estos momentos ocupa el cuarto lugar del Torneo Nacional y pelea por entrar a Copa Libertadores. En la segunda rueda el elenco árabe está invicto y este domingo visita a Colo Colo en un encuentro que promete.

S erá la primera experiencia para el entrenador en una selección. A nivel de clubes, ha sido campeón en Perú, Paraguay, Ecuador y Colombia.

