Dramático: Migrante venezolano que perdió a su familia cuando cruzaban el Darién: «Es una tortura no poder enterrar a mi hija»

Al menos cuatro migrantes venezolanos han fallecido esta semana en la selva del Darién, que se extiende entre Colombia y Panamá, intentando llegar a Estados Unidos. Edwel Chirinos, un migrante venezolano que vive en Salt Lake City, en Utah, EE.UU., perdió a su esposa e hija mientras ellas intentaban cruzar esa selva para reencontrarse con él.

En una entrevista para Telemundo Utah , el joven contó cómo fue que perdió a su familia: «Me enviaron (un) video con mi hija en una moto. Ya de ahí no sé más nada de ella. Les escribí el lunes en la mañana y yo empiezo a sospechar. El lunes en la noche me escriben de un número, porque mi esposa está muy delicada de salud y me dicen que tengo que pagar $1,000 para mostrármela. Yo (pregunté) si está secuestrada, si está con vida, y pedí una foto y me dijeron: ‘Aquí las reglas no las pones tú, las pongo yo’», cuenta Chirinos.

