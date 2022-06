«Dramatização» esperada na segunda volta, após campanha pouco dinâmica

Entornointeligente.com /

Em declarações à agência Lusa na véspera da primeira volta das eleições legislativas francesas, Emeric Bréhier, diretor do Observatório da Vida Política da fundação Jean Jaurès, considerou que o único campo que conseguiu «marcar pontos» nesta campanha foi a coligação Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES), liderada pelo esquerdista Jean-Luc Mélenchon.

Segundo o politólogo, Mélenchon conseguiu «gerar à volta dele uma coligação eleitoral real, que parece ter uma certa dinâmica», ao apresentar o sufrágio como a terceira volta das eleições presidenciais e como a possibilidade de os cidadãos elegerem o futuro primeiro-ministro.

«Era a única estratégia realista que ele tinha: era obrigado a dar a impressão que havia uma possibilidade de vitória para conseguir contrariar a dinâmica clássica que favorece o candidato que ganhou as presidenciais», disse o também antigo deputado do PS francês, que deixou a Assembleia Nacional após as últimas eleições legislativas, em 2017.

Subscrever Em declarações à agência Lusa, Vítor Pereira, professor da universidade de Pau, também convergiu com Emeric Bréhier, vendo em Mélenchon o único candidato que conseguiu «dar algum relevo a esta campanha», que considerou «pouco dinâmica» e quase inexistente.

Pereira sublinhou que as restantes forças políticas estiveram quase ausentes do terreno, designadamente devido à ideia comum que o Presidente eleito consegue sempre obter uma maioria absoluta, desde que, em 2002, as eleições legislativas passaram a ser organizadas poucos meses depois das presidenciais.

«Mélenchon conseguiu criar alguma dúvida [sobre essa inevitabilidade]. (…) O que provavelmente vai acontecer é que a esquerda vai ter muito mais deputados do que há cinco anos, que tinha sido um descalabro importante», perspetivou.

Destacando também o «quase desaparecimento da paisagem» de Emmanuel Macron e de Marine Le Pen durante esta campanha, Bréhier considerou, contudo, que a possibilidade de a NUPES vir a obter uma maioria absoluta é pouco provável.

Para Bréhier, a eventual taxa de abstenção elevada irá penalizar Mélenchon — uma vez que afetará sobretudo as classes populares e os mais jovens, mais propensos a votar na NUPES — e poderá vir a favorecer Emmanuel Macron.

«Acho que, no dia 12 de junho [primeira volta], vamos ouvir muitos gritos de vitória da NUPES. Mas, no dia 19 [segunda volta], a realidade vai ser muito menos lisonjeadora», afirmou.

Vítor Pereira também considerou que parece ser «mais difícil» que a campanha eficaz da NUPES seja «suficiente» para conseguir obter uma maioria absoluta, mas não descartou a possibilidade de Macron vir a perder a maioria que tem desde 2017.

Caso o Presidente se veja obrigado a dialogar com outros partidos para ter uma maioria governativa, o professor da universidade de Pau sublinhou que o mais provável é que o Presidente da República se vire para o partido dos Republicanos.

«Os dois antigos primeiros-ministros, tanto Édouard Philippe como Jean Castex, vinham dos Republicanos, muitos dos ministros importantes do Governo: [Gerald] Darmanin, Bruno Le Maire, [Sébastien] Lecornu, que agora é ministro da Defesa Nacional, vêm dos Republicanos. (…) Parece a coisa mais óbvia, obviamente a política às vezes é mais complicada», indicou.

Os dois politólogos concordaram também que a campanha para a segunda volta das eleições presidenciais deverá ser mais empolgante para os eleitores, uma vez que o campo de Emmanuel Macron começa a sentir que poderá vir a perder a sua maioria absoluta e tenderá a envolver-se mais no terreno.

Emeric Bréhier referiu que, uma vez que em muitas circunscrições haverá um duelo direto entre candidatos da coligação ‘Juntos!’ – que apoia Macron – e candidatos da NUPES, haverá «seguramente uma dramatização tanto de um lado como do outro».

«Essa dramatização irá certamente chamar a atenção para as eleições legislativas, isso não há dúvida nenhuma. Será que isso quer dizer que a campanha será mais emocionante? Não estou muito convencido», sublinhou.

Vítor Pereira também perspetivou uma campanha para a segunda volta «não de grandes ideias, mas de grandes medos».

«Se o partido de Macron vir que talvez a NUPES pode ganhar ou impedi-los de ter maioria absoluta, podemos ter uma campanha talvez um bocadinho mais agressiva, com o realçar do perigo que, segundo eles, seria uma vitória da esquerda: um caos, um bloqueio das instituições, várias medidas propostas por Mélenchonn que são vistas como liberticidas», afirmou.

Depois da vitória de Emmannuel Macron na segunda volta das eleições presidenciais em abril, sobre a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, as legislativas vão definir a composição do próximo parlamento.

A primeira e segunda voltas das eleições legislativas estão marcadas, respetivamente, para 12 e 19 de junho.

