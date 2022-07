Draghi: «Il governo non si ferma, autunno complesso»

Entornointeligente.com /

ROMA. – Muoversi «senza indugio». Perché l’inflazione incalza, i rincari dell’energia non si fermano e la siccità sta mettendo a dura prova interi settori. Davanti a un autunno che sarà «complesso» Mario Draghi torna a chiedere unità alle parti sociali – serve che tutti siano «coinvolti» – ma anche ai partiti, che saranno chiamati a votare a maggioranza assoluta la relazione che autorizza il governo, dimissionario, a utilizzare più di 14 miliardi in deficit per intervenire súbito a protezione di famiglie e imprese.

Le risorse, come spiega ai ministri Daniele Franco illustrando la relazione in Cdm, sono garantite dal calo dell’indebitamento grazie ad un aumento delle entrate superiore al previsto. Risorse che non andranno a migliorare i conti ma saranno utilizzate subito per il decreto aiuti bis (per questo la richiesta di autorizzazione alle Camere), senza cambiare alla fine i saldi già fissati ad aprile.L’azione del governo, aveva d’altronde assicurato il premier già all’indomani dell’esito della crisi, non si ferma, c’è ancora «tanto da fare», ha ribadito anche nel corso del primo di una serie di incontri con le associazioni di Pmi, artigiani e sigle dell’agricoltura, che hanno ribadito le loro priorità, dall’energia alla liquidità, dalle preoccupazioni sul superbonus all’emergenza siccità. Poi toccherà ai sindacati e al mondo del commercio. </div

Un confronto cui il premier tiene particularmente perché in una fase ancora di «emergenza» serve il coinvolgimento di tutti per fronteggiare la flessione dell’economia e una stagione autunnale ancora ricca di incognite, a partire dall’andamento della guerra in Ucraina e delle forniture di gas.Anche in quest’ottica assume ancora più rilevanza l’intervento che arriverà con il nuovo decreto aiuti. Per il quale vengono messi sul piatto 14,3 miliardi. Nei primi sei mesi infatti, si spiega nella la relazione al Parlamento che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e il relativo piano di rientro, «nonostante l’evolversi della situazione internazionale, si è avuto un sostanziale miglioramento del quadro», con un minor deficit di 0,8 punti di Pil, interamente dovuto alle maggiori entrate. La relazione, firmata da Draghi e Franco, approvata in Cdm, ora aspetta l’ok delle Camere. Subito dopo sarà varato il decreto che dovrebbe vedere un iter lampo di conversione, prima che si entri nella campagna elettorale vera e propria.

Sono certi al momento gli interventi legati al caro-energia (nell’ultima settimana, dice il Gme, i prezzi dell’elettricità alla Borsa elettrica hanno superato i 480 euro a Megawattora): cioè l’intervento sulle bollette (con la proroga del taglio degli oneri di sistema anche per l’ultimo trimestre dell’anno) e l’estensione dello sconto sulla benzina (la riduzione di 30 centesimi sulle accise, al momento in vigore fino al 21 agosto).

Per dare respiro a famiglie e lavoratori si punta poi a replicare il bonus da 200 euro. In alternativa (ma non si esclude nemmeno la possibilità di combinare le due misure) si valuta anche l’ipotesi di ridurre o azzerare l’Iva su alcuni beni alimentari di prima necessità. Una strada su cui spinge soprattutto la Lega (per fare il punto Salvini ha riunito gli esponenti di governo del Carroccio) – con il plauso di Brunetta che l’ha proposta per primo: al momento tra le due ipotesi sembra in vantaggio il bonus, anche se il nodo ancora non è sciolto.

Oltre al rinnovo degli aiuti fiscali già scaduti, a partire dai crediti d’imposta per le imprese, è sicura l’abolizione del vincolo del ‘de minimis’ per le imprese che beneficiano dei crediti d’imposta contro il caro bollette, mentre «sul piatto – indica la viceministra Laura Castelli – c’è sempre il tema del cuneo fiscale». Tema che però, si fa notare, non rientrerebbe nel perimetro degli affari correnti.

(di Enrica Piovan/ANSA).

