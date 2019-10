Dr-lid Pertjajah Luhur bekritiseert kapitaalvernietiging in Nickerie

Entornointeligente.com /

NIEUW-NICKERIE – Negen jaar geleden is begonnen met de constructie van een nieuw gerechtsgebouw in Nickerie, maar de afronding is nog niet in zicht. In plaats van daarin te investeren blijft de regering volgens Hansradj Jagmohansingh, namens Pertjajah Luhur lid van de districtsraad in Nickerie, geld stoppen in lapwerk aan het bestaande kantoor dat niet meer voldoet.

In gesprek met de Ware Tijd zegt hij niet te begrijpen waarom projecten die door de Nieuw Front-regering zijn opgestart ­- dus langer dan negen jaar geleden – niet zijn afgemaakt. “Nu wordt wel zeker twee keer per jaar geld vrijgemaakt voor reparaties aan het oude, bijna vervallen gerechtsgebouw in plaats van de nieuwbouw af te ronden.”

Opeenvolgende ministers van Justitie en Politie van de regeringen-Bouterse hebben in de afgelopen negen jaar bij bezoeken aan Nickerie beloofd dat het werk snel zou worden afgerond. De laatste in de rij was Stuart Getrouw. Bij zijn werkbezoek eerder dit jaar had hij verteld dat het gerechtsgebouw zijn aandacht heeft en dat hij de afronding zou bespreken met zijn collega van Openbare Werken, Transport en Communicatie.

“We leven nu maanden verder, maar merken nog niet dat er gewerkt wordt aan de oplevering”, klaagt Jagmohansingh. Coördinator Yamesh Angoelal van het ministerie in Nickerie zegt desgevraagd tegen de Ware Tijd dat in opdracht van Chotkan er al opnamen zijn gedaan. “Het wachten is nu op de financiering van de projecten, waarna wij tot uitvoering kunnen overgaan”, aldus Angoelal.

Een ander project waarbij de regering het volgens Jagmohansingh laat afweten is de aanpak van het luchthavengebouw op het Majoor Fernandes-vliegveld te Zeedijk. “Het houtwerk is aangetast door houtluizen en het gebouw staat weg te rotten door achterstallig onderhoud. Beseft men niet dat er op deze manier veel geld van de staat verloren gaat?” Het districtsraadslid zegt dat de de afronding van de werken veel meer zal kosten dan was begroot.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com