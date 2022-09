Doze feridos em colisão entre autocarro e mota na Ponte 25 de Abril

Entornointeligente.com /

Uma colisão entre uma mota e um autocarro na Ponte 25 de Abril, no sentido Sul/Norte, causou esta terça-feira de manhã 12 feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

«O acidente envolveu um autocarro da Carris e uma mota e causou 12 feridos, nove dos quais foram transportados aos hospitais de Santa Maria e S. Francisco Xavier e três foram assistidos no local», adiantou fonte do CDOS de Setúbal.

A mesma fonte adiantou que o alerta para o acidente foi dado às 08:59, encontrando-se o trânsito condicionado no sentido Sul/Norte da Ponte 25 de Abril pelas 11:00 para remoção do autocarro.

Subscrever No local estiveram 19 operacionais, entre os quais bombeiros de Almada, Trafaria e Cacilhas, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta e a Polícia de Segurança Pública (PSP), com o apoio de oito viaturas.

