Dow Jones cae por debajo de 22.000 luego de que la extraña declaración de Steven Mnuchin no calmara los mercados

Dijo que los ejecutivos le aseguraron que sus bancos están sanos y tienen “abundante liquidez”

Mnuchin planea convocar este lunes al Grupo de Trabajo Presidencial sobre los mercados financieros

(CNN) – Este lunes, el índice bursátil Dow Jones cayó por debajo de los 22.000, debido a que los intentos del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, de calmar a los inversores fracasaron.

Mnuchin emitió este domingo una declaración inusual en la que dijo que había llamado a los presidentes ejecutivos de los principales bancos del país. Dijo que los ejecutivos le aseguraron que sus bancos están sanos y tienen "abundante liquidez" para prestar a consumidores y empresas. "Los mercados continúan funcionando correctamente", dijo.

"Este es el tipo de anuncio que plantea la cuestión de si el Departamento del Tesoro ve problemas que el resto del mercado no ha notado", escribió el analista de Cowen & Co. Jaret Seiberg en una nota a los clientes. "No solo consultó con los principales bancos, sino que también está hablando con todos los reguladores financieros en vísperas de Navidad. No creemos que este tipo de anuncio sea constructivo", señaló.

Mnuchin planea convocar este lunes al Grupo de Trabajo Presidencial sobre los mercados financieros, que incluye al presidente de la Reserva Federal y los principales reguladores del mercado y las empresas.

Las acciones están en su peor diciembre desde la Gran Depresión. Este viernes, el Dow terminó su peor semana desde 2008. El Nasdaq está en un mercado a la baja. "Plantea la pregunta de por qué el Departamento del Tesoro necesita confirmar si todo está bien", escribió Seiberg.

El Dow, que alcanzó 22.000 en septiembre de 2017, estaba 450 puntos por debajo de las operaciones de la mañana. El índice S & P 500 cayó un 1,5%, mientras que el Nasdaq cayó un 1,2%. Las acciones de JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America y Citi perdieron terreno.

Además: el cierre parcial del gobierno federal continuará al menos hasta el jueves y posiblemente hasta enero. Aunque no se espera que el cierre de algunos servicios gubernamentales perjudique a la economía, la incapacidad de los legisladores y del presidente Donald Trump de poner la política de lado para promulgar un presupuesto inquieta a los inversores. "La confusión y el desorden en torno al debate sobre gastos de esta semana sugieren que los plazos fiscales para 2019 (incluida la fecha límite del límite de deuda, que esperamos caiga entre agosto y octubre) podrían ser más perjudiciales de lo que han sido desde el periodo 2011-2013", escribieron los economistas de Goldman Sachs en una nota de investigación.

Donna Borak, de CNN, contribuyó con este informe.

