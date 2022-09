Douro antecipa campanha com menos vinho do Porto, mas qualidade «exceptional»

Entornointeligente.com /

O presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), Gilberto Igrejas, antecipou esta terça-feira um decréscimo na produção de vinho do Porto, mas está convencido de que a qualidade «será excepcional».

Imprevisibilidade é, segundo disse à Lusa, o que está a caracterizar a campanha de 2022, marcada pelas consequências da seca que ainda não é possível quantificar, mas que poderão traduzir-se num montante superior aos «valores iniciais estimados de cerca de 25 a 30 por cento» de quebra na produção.

«Seguramente que aquilo que vamos ter não vai atingir a produção do ano passado, iremos ficar aquém da produção do ano passado. Há uma limitação na produção que é proveniente da seca e a Região Demarcada do Douro vai sentir esse decréscimo ao nível da quantidade de quilogramas de uvas e de pipas de vinhos do Douro e do Porto que vão ser produzidas», partilha.

Já em termos de qualidade dos vinhos, o presidente do IVDP garante que não há «qualquer informação de que possa ser prejudicada, bem antes pelo contrário». «Estamos convencidos de que, no caso do vinho do Porto, a qualidade será excepcional, foi um ano agrícola ausente de doenças e isso de alguma forma vai valorizar seguramente o produto», concretiza.

As vindimas arrancaram há cerca de uma semana na região demarcada e nesta altura encontram-se já a laborar diariamente «mais de 110 centros de vinificação» para onde há foram encaminhados 12 milhões de quilogramas de uvas colhidas, o equivalente a cerca de 17 mil pipas de vinho. Na anterior campanha de 2021, o saldo final foi de 230 mil pipas, segundo o responsável.

«No final de mês de Setembro e meados de Outubro aí sim poderemos ter com realidade o valor correcto da produção agrícola deste ano», indica Gilberto Igrejas, que destaca que também as expectativas nas vendas são de «um cenário positivo na comercialização dos vinhos do Douro e do porto para o ano de 2022», depois de no ano passado as exportações terem ficado «muito acima do que era expectável».

A Região Demarcada do Douro é responsável por «70 por cento das exportações de vinhos com Denominação de Origem Protegida (DOP)» portugueses e a procura do mercado nacional permitiu ultrapassar este ano o abrandamento nas exportações motivado pela conjuntura internacional.»

«O abrandamento que nós tivemos nas exportações, fruto da invasão da Ucrânia pela Rússia, levou a que a parte do nacional conseguisse ter superado a parte do internacional do ano 2021 e, com isso, nós temos até um ligeiro acréscimo da comercialização dos vinhos do Douro e do Porto no seu total», aponta.

Segundo explica Gilberto Igrejas, o aumento da procura nacional «ainda não é tanto devido ao consumo por parte dos consumidores portugueses do vinho do Porto, mas é ainda uma boa quota de consumo pelos turistas».

«Importa por isso continuarmos a desenvolver uma política de proximidade e de aproximação com o público mais jovem , de forma a que se sinta motivado a consumir de forma moderada e regrada os vinhos do Porto que desconhece e também continuar as nossas acções de educação do próprio público português no sentido do consumo do vinho do Porto que ainda é desconhecido ao nível da categorias, dos estilos que nós vamos tendo em termos de comercialização», declara.

Este é um dos propósitos das celebrações do Dia do Vinho do Porto, que arrancam no sábado e se prolongam até Novembro para «mostrar a evidência daquilo que é a primeira região regulamentada e delimitada do Douro», criada a 10 de Setembro de 1756. Precisamente no sábado serão entregues quatro distinções nas áreas da Enologia, Viticultura, Enoturismo e Revelação.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com