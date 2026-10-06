Doug Burgum confirma la llegada del primer cargamento de aluminio venezolano a EE. UU. < El Informador Venezuela

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  • 6 de octubre de 2026
- 34 segundos ago
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Foto: Xinhua El secretario del Interior de Estados Unidos (EE. UU.), Doug Burgum, informó el lunes 05-Oct, sobre la llegada al país del primer cargamento estratégico de aluminio venezolano con 15.000 toneladas métricas del metal, desde la normalización de las relaciones bilaterales. Durante una entrevista con Fox News, Burgum explicó que el aluminio forma parte de numerosos productos y actividades de uso cotidiano en EE. UU. El funcionario respondió también a quienes podrían cuestionar qué impacto tiene este tipo de operación en la vida diaria de los estadounidenses. “Y sus espectadores podrían decir: ‘¿Cómo me afecta eso?’. Bueno, si están viendo el programa hoy, están usando aluminio”, señaló. Burgum enumeró algunos de los productos y sectores en los que está presente este material, desde la industria automotriz hasta los dispositivos electrónicos, e indicó: “Si condujeron un automóvil hoy, un microondas, si tienen su teléfono celular, cualquier cosa que toquen (…) y, por supuesto, las líneas de transmisión de electricidad entre los estados llevan aluminio. Y si volaron en un avión hoy, por supuesto, aluminio”, indicó. Finalmente, Burgum subrayó la presencia generalizada del metal en la economía estadounidense al señalar que “es difícil pasar un día en Estados Unidos sin tocar” aluminio. Post Views: 1

Fuente: El Informador — Ver nota original

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