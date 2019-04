Dos territorios del Valle serán declarados libres de minas antipersonales

Entornointeligente.com / En el marco del Día Internacional de la Sensibilización contra las Minas Antipersona, que se celebra hoy 4 de abril, la Presidencia de la República hará la entrega de 75 municipios libres de minas, entre los que se encuentran dos territorios del Valle: Cali (zona rural) y San Pedro. Con estas localidades ya serían siete los municipios del departamento que no tienen presencia de estos artefactos explosivos (ver mapa), pero que históricamente, desde 1990, registraron un total de 25 víctimas de minas antipersona, de las 260 reportadas en todo el departamento, según datos de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, Descontamina Colombia. La entrega de estos municipios libres de minas se da hoy gracias a la labor de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario del Ejército Nacional, que desde 2016 ha realizado la destrucción de 6143 de estos elementos en todo el país, 20 de ellos en el departamento del Valle. Lea también: En un 102 % han aumentado las víctimas de minas antipersonas, advierte informe “Colombia llegó a ser el segundo país con más víctimas de minas a nivel mundial, después de Afganistán, pero tras la creación de la Brigada de Desminado hemos ido dejando a un lado ese deshonroso puesto. La idea con conmemorar este día es sensibilizarnos frente a las víctimas, que en su mayoría son funcionarios de la Fuerza Pública: soldados, infantes de marina, policías, pero también campesinos, mujeres y niños”, explicó el coronel Alexander López, comandante del Batallón de Desminado Humanitario No 6.Según Descontamina Colombia, el 75,4 % de las víctimas de minas registradas en el Valle eran funcionarios de la Fuerza Pública (196) y el 24,6 % civiles (64). Un total de 190 de las personas afectadas resultaron heridas y 70 murieron por la explosión.Los datos también revelan que de los 260 afectados, 244 eran ciudadanos mayores de edad y solo 16 tenían menos de 18 años. “El año pasado, en el Valle entregamos cinco municipios libres de minas: Bugalagrande, Sevilla, Guacarí, El Cerrito y La Cumbre. Actualmente se están interviniendo siete municipios más: Tuluá, Palmira, Pradera, Florida, El Águila, Riofrío y Calima, estos tres últimos esperamos poder entregarlos este mismo año”, aseguró el coronel López, al referir que también existen territorios sin sospechas de minas donde no se han registrado víctimas y otros a los que el Batallón no puede ingresar por falta de garantías de seguridad, como Buenaventura, Dagua, Jamundí y Buga. “Las minas son reconocidas por ser el enemigo perfecto, fueron creadas para sobrevivir a los años, no pedir nada y esperar con paciencia a su víctima, de ahí la importancia de encontrarlas”, informó el Coronel, al indicar que este año han sido destruidas cuatro minas antipersonal en el Valle: tres en Pradera y uno en Florida. “En la maleta solo llevo valentía” Wilmer Durán, soldado profesional integrante del equipo de Desminado Humanitario que hace labor en el municipio de Pradera (Valle), el cual registra un total de 32 perjudicados, dice que antes de sus elementos de trabajo y el detector de metales que carga diariamente para liberar a la vereda Bolo Blanco de minas, lo primero que echa en su maleta es valentía. “Yo salgo todos los días a las 7:00 a.m. con una suerte incierta. Nosotros trabajamos en territorios donde antes se han registrado víctimas por explosión de minas y nuestra labor es despejar la zona de sospechas y para hacer eso lo único que hay que tener es valentía y deseos de salvar vidas”, expresó el soldado de 28 años, quien ya cuenta dos años desminando territorios. “Nuestra principal herramienta es el detector de metales, el cual registra cualquier elemento metálico existente debajo de la tierra o sospecha de mina. Una vez detectado, el equipo procede a hacer la verificación del artefacto y posteriormente destruirlo”, explicó Durán, al asegurar que el mejor pago que ha recibido por su labor es el agradecimiento de las comunidades que pudieron volver a transitar y sembrar en zonas que antes tenían sospecha de minas. Precisamente, de ese retorno, habló Sandra Paola Niño, directora de la Unidad de Restitución de Tierras para el Valle del Cauca, quien define a los municipios entregados como territorios de nuevas oportunidades.La mujer resalta el trabajo realizado por el desminado humanitario al señalar que gracias a esta labor, en el Valle se han podido regresar 8677 hectáreas de tierras a cerca 514 familias y comunidades étnicas.”Para el proceso de restitución de tierras es muy importante la labor de desminado humanitario, ya que nosotros no podemos restituir poblaciones que no tengan la plena certeza de que las zonas a donde retornan son completamente seguras”, señaló Niño, al destacar las oportunidades que se siembra actualmente en el Valle.”Resalto casos como el de la vereda La Morena de Bugalagrande (municipio con mayor número de beneficiados: 103 familias), donde ya tenemos familias sembrando café y exportando su producto gracias a convenios que hemos hecho con grandes empresas. También tenemos 23 familias en San Pedro, que recibieron 110 hectáreas en un predio cedido por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Ahí mismo, están sembrando mango y ají con contratos con multinacionales”, relató Niño. Colombia libre de minas El presidente de Colombia, Iván Duque, entregará hoy en el Centro de Integración Ciudadana, en el municipio de Icononzo (Tolima), 75 municipios y dos departamentos (Magdalena y Quindío) libres de sospecha de minas antipersonal.Ya serían 167 los municipios entregados en todo el país. Conecta con la verdad. Suscríbete a elpais.com.co VER COMENTARIOSLINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com