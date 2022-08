Dos semanas después de derrumbe en una mina mexicana sigue la incertidumbre

Entornointeligente.com /

Las causas del colapso, que sorprendió a todo el pueblo de Agujita el pasado 3 de agosto, aún no son claras pero los familiares descartan iniciar acciones contra posibles responsables por alguna negligencia, aunque no reciban algún remedio económico, ante la carencia de prestaciones laborales, consideró Manuel Fuentes, especialista en derecho laboral. Lee también: Cumbre de la OTAN: Palacio Real de Madrid acoge la cena con más mandatarios de su historia «El tema particular de los mineros, en general, es una situación lamentable porque lo que priva es el trabajo informal, pero sobre todo en la zona norte de Sabinas , donde se concentra la explotación de carbón», comentó a Efe. Dijo que la mayor desventaja se observa en los mineros que laboran «en los llamados pocitos, en donde trabajan, la mayor parte de ellos, sin un contrato por escrito y sin que haya seguridad social «. Lee también: OTAN: «Modo más fácil de acabar con crisis alimentaria es terminar la guerra» Fuentes señaló que la mayoría de los mineros en México no están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que carecen de documentos que acrediten su legal derecho a una pensión para sus familias por deceso en el trabajo, además no contratan ningún seguro de vida o de gastos mayores por cuenta propia. «Realmente la situación para las familias es una total desventaja porque la Ley del Seguro Social establece que a las viudas les toca el 40 % del 70 % de su salario y esto representa como un 28 % del salario del trabajador», explicó. Lee también: El actor Tom Holland se aleja de la redes para proteger su salud mental Detalló que el salario mínimo general diario se encuentra en 172,87 pesos (8,7 dólares), el cual se reduciría a 121 pesos (6,1 dólares) si se toma el 70 % del salario del minero, y de los cuales solo 48,40 pesos (2,4 dólares) le corresponderían a la viuda del finado trabajador si está inscrito en el seguro social. Lee también: Pablito Ruiz filmará película en el Perú con Yiddá Eslava y Julián Zucchi Aunque mencionó que el salario que perciben los trabajadores puede alcanzar hasta 6.000 pesos (301,5 dólares) mensuales. Sin embargo, señaló que las leyes mexicanas condicionan que para que las familias reciban una pensión, el trabajador debió estar registrado con al menos tres años de antigüedad, lo cual no es muy común. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. Más en Andina Joe Biden, admitió estar «preocupado» por el despliegue armamentístico que China ha hecho en sus maniobras alrededor de Taiwán, aunque señaló también que no cree que vayan a más. ?? https://t.co/IWPwZWq6co pic.twitter.com/PhwJybIYsQ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 8, 2022 (FIN) EFE/CFS Publicado: 17/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com