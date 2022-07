Dos personas muertas y 16 más heridas deja grave accidente de bus en el Tolima

Entornointeligente.com /

Dos personas muertas y 16 más heridas es el resultado que dejó un grave accidente de tránsito registrado en Flandes, en el Tolima.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos se registraron en la noche de este miércoles cuando un bus se volcó cuando se movilizaba por el kilómetro 7 de la vía que comunica Flandes con Gualanday.

Aunque, hasta el momento, son materia de investigación, el exceso de velocidad y piso húmedo serían algunas de las hipótesis que estarían considerando las autoridades para conocer con exactitud cómo ocurrió el accidente.

Un testigo que habló con Blu Radio detalló que los pasajeros, al parecer, iban para una excursión al pacífico colombiano. «Yo iba pasando en mi carro, entonces me detuve y me devolví a ayudar a los heridos. Según me dijeron, el bus venía de Bogotá a una excursión para Buenaventura y, según lo que cuentan otros conductores que sí vieron el accidente, el bus venía muy rápido y pues el piso está húmedo, y le pudo la curva», dijo.

Los pasajeros que resultaron lesionados fueron trasladados a centros médicos de la zona por parte de la Defensa Civil, que se encargo de realizar acompañamiento a los afectados.

Entre tanto, el Director de la Defensa Civil del Tolima, mayor Luis Fernando Vélez, explicó que el bus que sufrió el accidente es un vehículo de servicio público que había salido desde Bogotá. Además, según indicó, los pasajeros serían empleados de una empresa extranjera.

