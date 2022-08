Dos personas mueren tras incendiarse un autobús en Japón

Entornointeligente.com /

Los equipos de rescate confirmaron el deceso de dos personas a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Dos personas murieron y siete resultaron heridas este lunes en el centro de Japón después de que el autobús en el que viajaban volcara y se incendiara en una autopista de la ciudad de Nagoya, en el centro del país.

Los equipos de rescate confirmaron el deceso de dos personas a causa de un paro cardiorrespiratorio, mientras que los siete heridos se encuentran estables y fuera de peligro.

De acuerdo a fuentes bomberiles recibieron la llamada de emergencia sobre las 10H00 (hora local) alertando de que un vehículo había volcado y echaba humo en una autopista de Nagoya.

A bus catches fire on a freeway in Nagoya Japan on Monday morning. Reportedly, 61 passengers are on board but details remain unknown yet.

名古屋 高速道路でバス横転 炎上 61名の乗客 詳細不明 https://t.co/2h6T0r8ONd pic.twitter.com/j2xozB68Yi

— 牡馬王道 @MedicalScience (@boba_oudou) August 22, 2022 El autobús siniestrado conectaba la estación ferroviaria de Nagoya con el aeropuerto local de la región y era operado por la compañía Aoi Kotsu, hasta cuya sede se trasladó un equipo de investigación del Ministerio de Transporte para esclarecer las causas del accidente.

Desde la empresa señalaron que desconocen la causa y que las darán a conocer tan pronto culminen las investigaciones sobre el lamentable accidente.

Images from the accident in Nagoya from NHK make it look like the bus completely burned out. pic.twitter.com/9NO0cKOVUQ

— Anoma van der Veere (@AnomaV) August 22, 2022 La policía de Nagoya cree que el autobús pudo chocar con una defensa de la autopista antes de volcar e incendiarse.

