Dos One Direction à afirmação do ícone: Harry Styles já não é como era

Os primeiros 30 segundos de Music for a Sushi Restaurant , primeira faixa do terceiro álbum de Harry Styles, são suficientes para darmos por nós a questionar todas as certezas que temos: será este o mesmo Harry que, há doze anos, com apenas 16, fundava os One Direction no programa X Factor ? Que fez com os seus companheiros Louis, Niall, Liam e Zayn, cinco discos — quatro com Zayn — em cinco anos? Que arrastou multidões de jovens adolescentes até estádios pelo mundo inteiro? A resposta não é tão óbvia quanto isso. É o mesmo Harry, sim, mas não é, ao mesmo tempo.

