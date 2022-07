Dos nuevos estudios revelan el origen del COVID-19

Entornointeligente.com /

Dos nuevos estudios aportan más pruebas de que la pandemia de COVID-19 se originó en un mercado de Wuhan (China) donde se vendían animales vivos, lo que refuerza aún más la teoría de que el virus surgió en la naturaleza y no se escapó de un laboratorio chino.

La investigación, publicada en línea el martes por la revista Science, muestra que el mercado mayorista de marisco de Huanan fue probablemente el primer epicentro de la plaga que ya ha matado a casi 6,4 millones de personas en todo el mundo. Los científicos concluyen que el virus causante del COVID-19, el SARS-CoV-2, probablemente pasó de los animales a las personas en dos ocasiones distintas.

«Todas estas pruebas nos dicen lo mismo: apuntan directamente a este mercado concreto en el centro de Wuhan«, dijo Kristian Andersen, profesor del Departamento de Inmunología y Microbiología del Scripps Research y coautor de uno de los estudios. «Yo mismo estaba bastante convencido de la filtración del laboratorio hasta que nos sumergimos en esto con mucho cuidado y lo analizamos mucho más de cerca».

En un estudio, que incorporó datos recopilados por científicos chinos, el biólogo evolutivo de la Universidad de Arizona Michael Worobey y sus colegas utilizaron herramientas de mapeo para estimar las ubicaciones de más de 150 de los primeros casos de COVID-19 reportados a partir de diciembre de 2019. También mapearon los casos de enero y febrero de 2020 utilizando datos de una aplicación de medios sociales que había creado un canal para que las personas con COVID-19 recibieran ayuda.

Se preguntaron: «De todos los lugares en los que podrían haber vivido los primeros casos, ¿dónde vivían? Y resultó que, cuando pudimos analizarlo, había un patrón extraordinario en el que la mayor densidad de casos estaba muy cerca de este mercado y muy centrada en él», dijo Worobey en una rueda de prensa. «Fundamentalmente, esto se aplica tanto a todos los casos de diciembre como a los casos sin relación conocida con el mercado. Y esto es un indicio de que el virus empezó a propagarse en personas que trabajaban en el mercado, pero luego empezó a extenderse en la comunidad local.»

Andersen dijo que también encontraron grupos de casos dentro del mercado, «y esa agrupación es muy, muy específica en las partes del mercado» donde ahora saben que la gente vendía animales salvajes, como perros mapaches, que son susceptibles de infectarse con el coronavirus.

En el otro estudio, los científicos analizaron la diversidad genómica del virus dentro y fuera de China, comenzando con los genomas de las muestras más tempranas en diciembre de 2019 y extendiéndose hasta mediados de febrero de 2020. Descubrieron que dos linajes -A y B- marcaron el inicio de la pandemia en Wuhan. El coautor del estudio, Joel Wertheim, experto en evolución viral de la Universidad de California en San Diego, señaló que el linaje A es más similar genéticamente a los coronavirus de los murciélagos, pero el linaje B parece haber empezado a extenderse antes en los humanos, sobre todo en el mercado.

«Ahora me doy cuenta de que suena como si acabara de decir que un acontecimiento único en una generación ocurrió dos veces en una corta sucesión», dijo Wertheim. Pero se dieron ciertas condiciones, como la proximidad de personas y animales y un virus que puede propagarse de animales a personas y de persona a persona. Por tanto, «las barreras para el contagio se han reducido de tal manera que creemos que deberían esperarse múltiples introducciones», dijo.

Muchos científicos creen que el virus saltó de los murciélagos a los humanos, ya sea directamente o a través de otro animal. Pero en junio, la Organización Mundial de la Salud recomendó que se investigara más a fondo si la culpa podía ser de un accidente de laboratorio. Los críticos habían dicho que la OMS se apresuró a descartar la teoría de la fuga del laboratorio.

«¿Hemos refutado la teoría de la fuga en el laboratorio? No, no lo hemos hecho», dijo Andersen. «Pero creo que lo realmente importante aquí es que hay escenarios posibles y hay escenarios plausibles y es realmente importante entender que posible no significa igualmente probable».

El origen de la pandemia sigue siendo controvertido. Algunos científicos creen que es más probable una fuga de laboratorio y otros siguen abiertos a ambas posibilidades. Pero Matthew Aliota, investigador de la facultad de medicina veterinaria de la Universidad de Minnesota, dijo que en su opinión el par de estudios «pone a descansar, con suerte, la hipótesis de la fuga de laboratorio».

«Ambos estudios proporcionan realmente pruebas convincentes para la hipótesis del origen natural», dijo Aliota, que no participó en ninguno de los dos estudios. Dado que es imposible tomar muestras de un animal que estaba en el mercado, «esto es quizá lo más cercano a una pistola humeante que se puede conseguir».

ENLACE ORIGINAL: https://globalnews.ca/news/9017739/new-studies-covid-19-wuhan-market-in-china/

