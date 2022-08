Dos muertos durante «incidente» en los cayos de Florida

Entornointeligente.com /

Al menos dos personas murieron, ocho fueron rescatadas y cinco más permanecen desaparecidas luego de un incidente reportado frente a los cayos de la Florida, informó este viernes en Twitter la Guardia Costera de Estados Unidos.

Según uno de los mensajes publicados, los equipos de varias agencias federales respondieron tras «varios reportes» de personas que estaban en el agua cerca de Lower Keys.

La Guardia Costera indicó en otro tuit que habían identificado a 15 personas, de las cuales aún faltaban 5 por encontrar.

No se dieron detalles sobre el tipo de incidente registrado o la procedencia de las personas involucradas.

La Guardia Costera no contestó de inmediato mensajes y llamadas realizadas este viernes por CNN en busca de más información.

En los últimos meses, las costas de la Florida han sido el escenario de varios incidentes que han involucrado a migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos, muchos de ellos provenientes de Cuba y Haití, según ha informado la Guardia Costera.

#Update : we’ve confirmed there were 15 people total in the water. Crews are still searching for 5 people. #SAR

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) August 5, 2022

