Entornointeligente.com /

Los autos están estacionados en línea para repostar gasolina en San Antonio, cerca de Caracas. REUTERS / Manaure Quintero

Los 900 mil barriles de gasolina iraní que el régimen de Nicolás Maduro compró para paliar la escasez en el mercado interno alcanzarán solo para dos meses, afirmó Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela en una entrevista concedida a El Nacional .

El sindicalista advirtió que para diciembre se repetirán las colas y las protestas en el país por las irregularidades en el suministro de combustible. “A menos que se aproveche la coyuntura y se tome la decisión de entrar en un proceso de mantenimiento profundo de las refinerías”, comentó.

En cuanto al supuesto plan para reactivar las principales refinerías del país, golpeadas sensiblemente tras la inoperacia y corrupción de la administración chavista, el especialista desestimó que esta se lleve a cabo en el corto plazo.

“Ellos lo saben, pero no lo reconocerán públicamente. Se está creando es la falsa sensación de que se están recuperando las refinerías porque es un proceso más complejo. Va desde la reactivación de la producción de crudo, de las instalaciones hasta los derechos legales y contractuales de los trabajadores”, dijo Girot

Lea más en El Nacional

The post ¿Dos meses? Cuánto durará la gasolina iraní que volverá a distribuir el régimen de Maduro appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

LINK ORIGINAL: Guia de Noticias

Entornointeligente.com