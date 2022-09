DOS JÓVENES FALLECIERON EN VUELCO DE MOTO FUERA DE LA VÍA EN TUCANÍ

Entornointeligente.com /

Enrique Rivera

Frontera Digital El Vigía

En el sector La Rockolita de la carretera Panamericana, jurisdicción del municipio Caracciolo Parra y Olmedo de la entidad merideña; ocurrió en horas de la madrugada de este domingo, el vuelco fuera de la vía de un vehículo de dos ruedas, donde el conductor y su acompañante fallecieron de manera inmediata.

Los occisos fueron identificados como Edgar Alexander Varela Rangel, (23), quien vivía en el sector Las Casitas de El Pinar. Mientras que el otro fallecido no ha sido identificado, ya que no se encontró ninguna identificación y sólo se conoció que es natural de Valencia y que estaba visitando a Edgar Varela. Además, se conoció que ambos jóvenes iban en una moto marca Único New, modelo Jaguar, color negro

Al sitio se presentó funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos al Servicio de Tránsito de la estación Tucaní, quienes efectuaron el levantamiento de los dos cadáveres y lo trasladaron a la morgue del hospital de Tucaní e iniciaron las indagaciones para determinar la causa que provocó que volcara fuera de la vía y perdiera la vida en este hecho vial.

