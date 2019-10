Dos águilas y un gavilán del zoológico Yurak Allpa será liberados en Quimsacocha

Entornointeligente.com /

MEDIO AMBIENTE

Yaku, Verónica y Nico, son las tres aves rapaces, dos águilas pechinegras y un gavilán, ellos luego de cinco meses de preparación y tratamiento, y un año y medio en total de permanencia en el lugar de refugio, serán liberadas el jueves próximo a las 10:00, por parte del zoológico Yurak Allpa, en la zona de Quimsacocha. Este viernes, Alberto Vele, propietario del refugio de animales junto a funcionarios de varias entidades aliadas, informó sobre el proceso cumplido y la predisposición del centro para que otros refugios o ciudadanos particulares que cuenten con aves, las lleven para prepararlas y devolverlas a su entorno natural. Fernando Andrade, especialista en cetrerismo, quien ha participado constantemente en el proceso de preparación, explicó que éstas aves ya estaban volando libres pero fueron bajadas y llegaron con traumatismos, eran juveniles. Con ellas se ha hecho una rehabilitación diferente que consiste en muscularles en mangas, que son túneles de 40 metros de largo por 3 metros de alto y 3 tres metros de ancho, en los que al ave se le condiciona para que haga vuelos extremos y no esté en ningún contacto con el ser humano. La comida se les introduce por una trampilla y ellas adquieren reflejo condicionado de estar volando todo el tiempo y así musculando. Enseñarles a cazar no es necesario porque ellas ya estaban cazando. Diagnóstico

Previo a su preparación se les hizo un diagnóstico para verificar que no tengan perdigones o heridas que les vaya a afectar. Al momento los tres ejemplares están en perfectas condiciones para su liberación, aseguró Andrade. En el Yurak Allpa además, con aves que ya no está en condiciones de ser liberadas, se mantiene un programa educativo que permite a los estudiantes y público en general disfrutar de su vuelo, en medio de charlas de concientización sobre el cuidado y protección de estas especies; así ayer Annya, un águila que fue rescatada por el biólogo Fernando Juela del MAE, en Paute, hace 6 años, deleitó a niños y adultos con su majestuoso vuelo y hasta se fotograféo con muchos. Aquí siempre hemos tenido la idea de cumplir con todo el proceso, no sólo rehabilitar sino pasar a la fase de liberación, ahora estamos con estas tres avecitas y si en algún momento nos quedamos sin animalitos, es porque han podido ser liberados, eso será realmente un éxito total, expresó Alberto Vele con visible rostro de satisfacción al aproximarse la fecha de liberar a las dos águilas pechinegras y al gavilán.(AZD)-(I)

Apoyo al centro de acogida

La Universidad de Cuenca con la facultad de Ciencias Agropecuarias, es aliada del Yurak Allpa, brinda su aporte para el cuidado, protección, rehabilitación y liberación de animales silvestres. Son cuatro años de labor conjunta y hay un convenio hasta el 2021; apoyamos con docentes y estudiantes en diferentes temáticas de especialización como clínica, nutrición y otras, explicó el decano, Guillermo Serpa. También brindan su aporte entidades como el Ministerio del Ambiente (MAE), Comisión de Gestión Ambiental (CGA) y Prefectura. El centro educativo Los Andres donó 189 dólares, recolectados entre los alumnos del décimo año de básica, en las actividades de educación ambiental. También un grupo de extranjeros jubilados donó 120 dólares.

