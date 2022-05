Dos cuartillas del diario personal

Entornointeligente.com /

Tras más de 40 años en aguas del mar Caribe, y habiendo regresado de una Venezuela que ha sido la dársena de nuestra singladura juvenil, entonces ilusionada y hoy herida, al volver al lar de nuestros mayores nos dimos cuenta de que no éramos los mismos. Imposible serlo. Hemos crecido y envejecido.

Llegados al aeropuerto de Madrid-Barajas, salimos hacia el norte entre roquedales, labrantíos yertos, percibiendo el sonido de la milana real en tierras pardas de Castilla la Vieja. Doblamos Quintanilla de Onésimo, y enderezamos hacia el puerto de Pajares en los Picos de Europa. Una vez en lo alto de la cumbre, la tierra del Principado de Asturias volvió a penetrar en nosotros. Aquel viento silbante, y un «orbayu» – lluvia menuda – empapó nuestro rostro.

Todo ese terruño, en las estribaciones de los descomunales macizos, son pilares de una raza indómita: la nuestra, y nos sentíamos bien. El tiempo en ese instante parecía no haber pasado. Estábamos en el lar de nuestros mayores.

Desde lo alto, hacia lontananza, se divisaba un horizonte de picachos y gruesas nubes salpicadas de matices grises encima de un paisaje combinado de todos los verdes posibles.

En la pequeña aldea que desciende al encuentro de la majada, sobre la mesa rural y familiar, los amigos de antaño, ahora robles, sosegados pinos, duras encinas de sangre y savia limpia, colocaron sobre la mesa de tosca madera, testigo silente de tantos encuentros, el saludo dadivoso de la amistad, convertido ahora en cecina, jamón casero, mientras de un fogón cercano, a la sombra del retorcido castaño, resistiendo duramente las puñaladas del frío, nos llegaba el olor de nuestra sencilla cocina popular.

Unas «fabes» blancas, con su correspondiente «compango» de chorizo, tocino y morcilla, nos esperan acompañadas de pan de escanda, un cereal que, en la profunda Europa hacia las inmensas mesetas rusas, evoca el trigo visigótico, el mismo con el que eran consagrados, empapado en vino de la tierra, emperadores, reyes y el mismo Santo Padre de Roma, sucesor del Príncipe de los Apóstoles, Patriarca de Occidente y Supremo Pontífice de la Iglesia de Cristo Universal.

Es decir, la gloria condescendiente y celeste al unísono sobre un canto gregoriano resurgido de la abadía de Roncesvalles y en los desnudos riscos de Covadonga.

En la larga sobremesa, entre escanciada sidra y las sabrosas empanadas de hojaldre rellenas de nuez molida y azucarada, alguien, para recordarnos el tiempo congelado en alguna parte de nuestras entrañas entonó la canción de los lejanos recuerdos que, si se los aprieta sobre los nudillos de las manos, hacen brotar escozor.

Y uno, peregrino durante años, andariego de crepúsculos matutinos, abriéndose a los resortes agazapados en un saliente del espíritu, susurra unas estrofas lejanas intentando recobrar el olvido desparramado sobre acantilados del mar Cantábrico y los apriscos de la infancia:

«Me hiela la sangre / viento de vejez, / me arranca los cabellos, / me seca la piel, / los ojos se me nublan, / ni lloran ni ven».

Apenas comenzaba la tarde sobre las crestas quebrajosas, con una temperatura primaveral agradable a pesar del persistente «orbayu» – esa lluvia suave tan mía -, acudimos a la tumba de madre a disipar caducas querencias envueltas en una calina de expatriación.

La vida en aquel entonces era transparente. Sencilla. Las sepulturas, lugar para jugar al escondite y comenzar las primeras escaramuzas del amor, mientras los cipreses erguidos, cimarrones duros contra el aire, nos asombraron siempre y aún hoy lo hacen al seguir sintiendo por ellos, cuando volvemos a contemplarlos, un respeto imponente.

Uno vegeta del pasado, ya que sin él no existiría el presente. Es la nostalgia que ha hervido al hombre que somos ahora.

Quizás la vida actual sea la misma y a la vez diferente. El pequeño de entonces, un poco más hombre y un tanto más vetusto, mirará las fechadas, buscará algo que le recuerde juegos, travesuras, los primeros resquicios convertidos más tarde en una especie de afecto primerizo. Habrá rasgos, sonrisas en algunos rostros, y será como ir al encuentro de las zarzamoras.

Lo creo hondamente y lo expreso: la España de hoy es una democracia construida con el duro pedernal que hace posible una nación meritoria, sólida y con voz clara y fuerte en el concierto internacional.

Un día ya lejano, en una habitación del «Hotel Asturias» en el cual solía hacer reposo siempre que llegaba de Caracas a Madrid, escribí un desahogo interior sobre un joven (uno mismo sin reconocerse) que una mañana lejana y tornasolada camino de la Puerta del Sol, llamó a madre en Gijón y le dijo: «Me voy a América».

A partir de entonces comenzamos a coexistir entré dos orillas dejando unos pesares allí y otros en esta costa del bravío Cantábrico.

Un día Venezuela amaneció gris, tiritando de angustia, partos de sangre, cuerpos desgarrados, angustia sin final. Todo se derrumbaba, y cara a cara con esa tragedia de espanto, fue necesario hacer el camino del regreso igual a cientos de venezolanos que tomaron el sendero del desarraigo, y escribieron, y lo siguen haciendo, la odisea del atormentado destierro.

No fueron desnudos, aunque sí con poco equipaje la mayoría. Llevaban entre el corazón y la piel la sombra absorbida del Araguaney, y con ella, el olor de la orquídea y el canto ennoblecido del turpial, ave sonora del todo el país.

[email protected]

Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

LINK ORIGINAL: El Universal

Entornointeligente.com