Entornointeligente.com /

Portada Última Hora Opinión Fotos Economía Cultura & Turismo Especiales Portada Ultima hora Opinión Fotos Economía Cultura&Turismo Especiales Internacional > spanish.china.org.cn | 19. 08. 2022 | Editor:Eva Yu Texto Dos avionetas chocan al intentar aterrizar en California; hay varios muertos Palabras clave: choque de avionetas, California 视频播放位置

下载安装Flash播放器

Dos avionetas chocaron este jueves cerca del Aeropuerto de Watsonville, en California, Estados Unidos.

El propio aeropuerto difundió en redes sociales detalles del accidente donde se reportan múltiples muertos.

Agentes acudieron al Aeropuerto Municipal de Watsonville después de que dos aviones que intentaban aterrizar chocaran. Tenemos informes de múltiples muertes», dice la cuenta oficial de la ciudad.

De acuerdo con la información, el accidente ocurrió cerca de las 14:50 horas de este jueves.

Hasta el momento no se tienen reportes oficiales de muertos o heridos.

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities. Report came in at 2:56pm. Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p

— City of Watsonville (@WatsonvilleCity) August 18, 2022

En un video difundido en redes sociales se puede ver una de las aeronaves destruida tras el impacto.

Las autoridades han comenzado las investigaciones para determinar las causas que llevaron al accidente.

#EstadosUnidos #California Dos avionetas chocaron en el aire cuando intentaban aterrizar en el aeropuerto de #Watsonville. Autoridades reportan varios muertos. pic.twitter.com/3ZyNVF1AON

— César Jiménez Mtz (@cmjimenezxto) August 19, 2022

Fuente: Excelsior

facebook Google+ Twittern renren Dos avionetas chocan al intentar aterrizar en California; hay varios muertos Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: [email protected] Tel: 86-10-88828000 京ICP证 040089号 京公网安备110108006329号

Spanish.china.org.cn

LINK ORIGINAL: Spanish China

Entornointeligente.com