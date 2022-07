Entornointeligente.com /

Dos atletas fueron suspendidos del Mundial de Atletismo de Oregón 2022 por violar la reglas antidopaje.

Lawrence Cherono y Randolph Ross no competirán en sus pruebas, anunció la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) este sábado.

The AIU has provisionally suspended Kenyan marathon runner, Lawrence Cherono and 400m runner, Randolph Ross of the USA; both athletes are out of @WCHoregon22 . Press Release – https://t.co/G2wzBiMoiu #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/3mrJ3U22uK

En el caso de Cherono que estaría activo en la disciplina de Maratón queda fuera por dar positivo a Trimetazidina en un control fuera del evento deportivo realizado el pasado 23 de mayo.

En cambio, para Ross fue suspendido de toda actividad en Oregón por «alterar el proceso de control antidopaje». Aparentemente, violó la regla que obliga a los atletas a estar localizados en todo momento.

El ganador del oro en Tokio en relevo 4×400 metros, estaría en el Mundial de Eugene para las series de los 400 metros.

