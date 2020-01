Dos actores de Game of Thrones protagonizarán la nueva serie de Amazon, El Señor de los Anillos

Entornointeligente.com /

Amazon Studios ha comenzado el 2020 con buen pie. Esta semana anunció el elenco de El Señor de los Anillos , serie con la que intentan posicionarse en el streaming.

La nueva adaptación de la obra de J.R.R Tolkien contará con la participación de dos actores secundarios de Game of Thrones. Son Robert Aramay, quien interpretó al joven Ned Stark en 4 episodios, y Joseph Mawle, quien dio vida a Benjen Stark.

Aun se desconoce qué papel les tocaría a cada uno, pero se ha filtrado que Joseph sería el villano Oren. A Robert le asignarían un papel más noble, el joven Beldor.

Robert Aramayo, también conocido como el joven Stark de Juego de Tronos, será el protagonista de la serie de El Señor de los Anillos de Amazon https://t.co/Si9HVa3rv0 pic.twitter.com/h6eUx99lcT

— IGN España (@IGN_es) January 7, 2020

Este es el elenco de la serie de Amazon, El Señor de los Anillos “Después de realizar una búsqueda global extensa, finalmente estamos encantados de revelar el primer grupo de artistas brillantes que participarán en la serie de El Señor de los Anillos “, informaron los creadores de la serie JD Payne y Patrick McKay.

Otros actores que se unen al reparto de The Lord of the Rings son Owain Arthur (The Palace), Nazanin Boniadi (Hotel Mumbai), Tom Budge (The Pacific), Morfydd Clark (Pride and Prejudice and Zombies) e Ismael Cruz Córdova (The Mandalorian).

La actriz Markella Kavenagh (Romper Stomper) fue una de las primeras en ser confirmada durante el 2019. Además, se integran Ema Horvath (The Gallows Act II), Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers (Medici), Daniel Weyman (Gentleman Jack) y Tyroe Muhafidin.

Este es el reparto que Amazon confirmo para el señor de los anillos la serie.. @LOTRonPrime pic.twitter.com/7163HF7kbS

— Raul Gonzalez G (@raul_gza) January 18, 2020

Todo lo que sabemos de la serie The Lord of the Rings La serie de Amazon estará ubicada en la Segunda Edad de la Tierra Media. Además, esta versión será grabada en los escenarios puros, montañosos y majestuosos de Nueva Zelanda.

Aun se desconoce su fecha de estreno pero todo apunta a que serán en 2021 . El Señor de los Anillos se perfila como una de las series más costosas de Hollywood. Amazon estima una inversión inicial de 500 millones de dólares.

Te puede interesar:

Hijo de Trump usa caos en suministros para decir su padre tiene razón sobre P. R. Llerandi hace expresiones sobre situación con almacén en Ponce Félix Verdejo gana por decision unánime

LINK ORIGINAL: Metro

Entornointeligente.com