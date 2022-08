Dos 35 anos do Erasmus aos valores europeus, eis o primeiro dia de Summer CEmp

Entornointeligente.com /

O mote está dado e o foco fica definido logo no primeiro dia: partilhar valores é o que move quem está nesta edição do Summer CEmp , na Ribeira Grande, nos Açores.

Naquele que é o mais jovem concelho do país (segundo o autarca local, cerca de 50% da população tem menos de 30 anos), a escola de verão da representação da Comissão Europeia em Portugal assenta arraiais no Arquipélago, no Centro de Artes Contemporâneas da Ribeira Grande. E é precisamente lá que decorrem as primeiras sessões.

Antes, a abertura das hostes fez-se, como não podia deixar de ser, com o Hino da Alegria, composição de Beethoven que a União Europeia adotou como hino oficial, entoado pela comunidade Summer CEmpiana .

Subscrever Pouco depois, ao lado de um mural de celebração dos 35 anos do Programa Erasmus exposto logo à entrada, ouviram-se as apresentações aos participantes, as questões da praxe sobre o modus operandi do Summer CEmp , antes de se passar para o espaço Black Box – uma espécie de sala de espetáculos dentro do espaço Arquipélago -, onde aconteceram as primeiras sessões do dia. E aí chegou o primeiro momento de união entre mentores e participantes, com os primeiros a fazerem, em rap , uma canção de apresentação à plateia.

Coube ao presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Branco Gaudêncio, fazer as honras da casa. Num discurso curto e com o tempo bem contado – «disseram cinco minutos e não quero arriscar» -, o autarca manifestou-se orgulhoso pela escolha do local, lançando o desafio. «Com um concelho tão jovem como este e com uma qualidade de vida tão boa, venham para a Ribeira Grande» e, mesmo que não seja a tempo inteiro, «podem passar grandes temporadas aqui em trabalho remoto». Esta é, de resto, uma das apostas do atual Executivo camarário, segundo Alexandre Branco Gaudêncio, ao existir um «reforço da promoção e da estratégia para apelar aos nómadas digitais.»

Por outro lado, diz o autarca, «há que criar condições para fixar a juventude» e, para isso, a autarquia tem reforçado a «aposta no surf. Olhamos para a Ericeira e para a Nazaré e vemos que também podemos ter isso aqui, com o mar aqui à porta.»

Na intervenção seguinte, a representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Moreira de Sousa, começou por se focar no Programa Erasmus. «Celebramos este ano o 35.º aniversário do Erasmus e, tal como tantas outras pessoas, foi graças a ele que a minha caminhada europeia começou», revelou a responsável.

Estando no cargo há menos de um ano, Sofia Moreira de Sousa falhou o Summer CEmp passado (em Alcoutim) «apenas por uma questão de dias», mas sabe, e reconhece, a importância que estas iniciativas têm, sobretudo ao nível da «divulgação europeia». » Vão passar vários dias aqui, vão estar, viver e interagir com personalidades ligadas à Europa e às suas comunidades. No final, não importa se falam bem, se falam mal do projeto e dos valores europeus. Digam apenas aquilo que sentem sobre a Europa e a União Europeia «, pediu à plateia.

No final, Sofia Moreira de Sousa expressou uma convicção: «Creio que todos aqueles que estão aqui hoje neste auditório sabem aquilo que querem – uma Europa mais justa e próspera para todos». Seguiu-se, então, um momento de união entre todos, ao tirarem uma CElfie («com o CE de Comissão Europeia, claro. Não é um erro», justifica uma das responsáveis pela organização), antes do primeiro painel temático desta edição.

Foi sob o mote do multilateralismo na construção da Paz Mundial que a discussão prosseguiu. Focando-se na atual conjuntura geopolítica, Ana Paula Zacarias, embaixadora de Portugal nas Nações Unidas, explanou as várias mudanças do contexto internacional nos últimos anos, desde a política comercial à tecnologia, passando pela paridade entre mulheres e homens nas instituições públicas mundiais. Coincidentemente, a intervenção foi moderada por outra mulher, Mónica Ferro (que também é mentora nesta edição do Summer CEmp ), diretora do escritório de Genebra do Fundo das Nações Unidas para a População, com a plateia a intervir e a levantar questões acerca do tema em debate.

Seguiu-se, então, o desfile de bandeiras (onde cada participante erguia uma de uma causa que defendesse ou com a qual se identificasse) pela Ribeira Grande, passando à frente dos Paços do Concelho e terminando nas traseiras do espaço Arquipélago, de frente para o mar, onde, à chegada, os participantes continuaram a falar sobre a União Europeia, desta feita com um debate sobre os 35 anos do Erasmus.

Para este sábado, estão previstas mais atividades no Summer CEmp , como a saída para a pesca junto da comunidade piscatória de Rabo de Peixe e, mais tarde, uma visita ao Miradouro das Caldeiras da Ribeira Grande, onde José Durão Barroso irá intervir.

