Don’t Worry Darling, con Harry Styles, se estrenará fuera de competencia en Venecia

La realizadora argentina Lucrecia Martel estrenará fuera de concurso en el Festival de Venecia su ultimo trabajo, el corto Camarera de piso, mientras que el danés Lars von Trier presentará los primeros capítulos de su serie Riget Exodus.

El director del certamen, Alberto Barbera, anunció en rueda de prensa que la Mostra acogerá el estreno de estas cintas que formarán parte de una corpulenta sección de «Fuera de concurso», con numerosas películas y documentales.

Martel regresa a la Mostra tras su último largo, Zama (2017) con este cortometraje «extraordinario desde el punto de vista estético y narrativo», prometió Barbera en rueda de prensa.

La película cuenta en su reparto con Jorgelina Contreras, Daniel Valenzuela, Anavelí Acero y Ariel Gigena.

En la sección de «Fuera de concurso» también se estrenarán los primeros cinco episodios de la serie de Lars von trier y la nueva miniserie de Nicolas Winding Refn para Netflix, Copenhagen Cowboy.

Entre las muchas películas que se verán en esta sección también están Nuclear, del «contracorriente» Oliver Stone o el nuevo documental de Gianfranco Rosi, In viaggio, en el que sigue al papa Francisco en sus viajes apostólicos por el mundo.

La sección «Fuera de Concurso» también acogerá el estreno de Don’t Worry Darling de Olivia Wilder, coprotagonizado por Florence Pugh y por el músico Harry Styles.

El ucraniano Sergei Loznitsa, rostro conocido en Venecia, presentará The kiev trial, un documental sobre el primer proceso en Ucrania a los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial.

El estadounidense Walter Hill vuelve una década después de su último largo, Bullet to the head con Dead for a dollar, con Christoph Waltz, Wille Dafoe y Rachel Brosnahan en su reparto.

El director italiano Paolo Virzí estrenará por su parte Siccità, el que hipotiza una Roma sin lluvia en los últimos años habitada por Monica Bellucci, Silvio Orlando, Claudia Pandolfi o Valerio Mastandrea.

La 79ª Mostra se celebrará entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre en el Lido, la isla veneciana donde fue fundado hace exactamente noventa años, una efeméride que marcará esta edición.

La película de apertura será White noise, una comedia negra con la que Noah Baumbach volverá a aspirar al máximo galardón de Venecia tres años después de Marriage story (2019), de nuevo con Adam Driver como protagonista.

En esta ocasión se otorgarán los Leones de Oro honoríficos a la actriz francesa Catherine Deneuve, icono del cine francés, y al director estadounidense Paul Schrader, autor de obras maestras como American Gigolo (1980) o guiones como Taxi Driver (1976).

El jurado de la Selección Oficial, que repartirá los premios el último día, entre estos el León de Oro, estará presidido por la actriz estadounidense Junianne Moore e integrado por el cineasta y guionista español Rodrigo Sorogoyen y el argentino Mariano Cohn, además del escritor británico de origen japonés Kazuo Ishiguro, premio nobel de Literatura en 2017.

