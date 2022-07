Entornointeligente.com /

Dono de adega atira em cliente após briga por pastel no litoral de SP Comerciante foi preso após ter acertado a perna da vítima, que passou por cirurgia. Caso aconteceu em Praia Grande (SP) Por g1 Santos

23/07/2022 20h32 Atualizado 24/07/2022

1 de 1 Pastel motivou discussão e disparo (imagem ilustrativa) — Foto: Acervo A Tribuna Pastel motivou discussão e disparo (imagem ilustrativa) — Foto: Acervo A Tribuna

Um homem, de 30 anos, foi baleado na perna direita após uma discutir por um pastel com o dono uma adega no Jardim Imperador, em Praia Grande , no litoral de São Paulo. O proprietário do comércio foi preso em flagrante.

O crime aconteceu por volta das 23h40 desta sexta-feira (22). A vítima foi levada para o Hospital Irmã Dulce, onde passou por cirurgia. A reportagem entrou em contato com a unidade de saúde, mas não foi informada sobre o estado de saúde do homem.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a briga teria começado após o dono da adega colocar a mão no pastel consumido pelo cliente , que não gostou. O comerciante deixou o local por alguns instantes e retornou armado perguntando à vítima: ‘não era o machão (sic)?’ , e efetuou o disparo.

Após o crime, o dono da adega foi para o prédio onde mora. A Polícia Militar, que já havia sido acionada, se dirigiu ao local e prendeu o homem, que informou ter descartado a arma na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. Os policiais não acharam o revólver.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande.

