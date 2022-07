¿Dónde está el árbol más antiguo del mundo?

Entornointeligente.com /

Desde que era niño, el científico Jonathan Barichivich intuía que el «bisabuelo», el alerce -o ciprés de la Patagonia- que su familia cuidaba con esmero en Los Ríos, en el sur de Chile, era especial. Ahora, más de tres décadas después, ha descubierto por qué: con casi 5.500 años, podría ser el árbol más antiguo del mundo.

El descubrimiento se produjo casi por casualidad, cuando Barichivich estudiaba el impacto del cambio climático en los alerces, una especie de conífera nativa de la Patagonia que está amenazada por diversos factores, como los incendios forestales, la tala y la sequía.

«Obtuvimos una pequeña muestra del árbol y, aunque no era el objetivo inicial de la investigación, pudimos estimar su edad. Nos sorprendió mucho descubrir que es mucho más antiguo de lo que pensábamos, ya que creíamos que tenía entre 3.500 y 4.000 años», explica a Efe frente al gigante de casi 30 metros de altura.

Protagonista del Parque Nacional Alerce Costero, a 800 kilómetros al sur de Santiago, el «Gran Abuelo» es más antiguo que «Matusalén», el pino de 4.853 años de California que anteriormente ostentaba el récord.

Antonio Lara, profesor de la Universidad Austral de Chile y coautor del estudio, explica a Efe que ambos son ejemplares «no clónicos», en el sentido de que no están conectados a otros árboles por un sistema radicular común, a diferencia, por ejemplo, del abeto noruego «Old Tjikko», que tiene al menos 9.550 años.

«Los árboles no clonados tienen vidas más cortas, por eso este hallazgo es tan extraordinario», afirma.

El resultado final del estudio se dará a conocer en los próximos meses, aunque la revista «Science» publicó recientemente un avance que ha revolucionado el mundo científico.

UN MÉTODO INUSUAL

La dendrocronología es la ciencia que estudia la edad de los árboles a través de sus anillos. Para contarlos, se suele perforar el tronco hasta el centro y se extrae una muestra de no más de cinco milímetros de ancho. Este fue el caso de «Matusalén».

En el caso de «Alerce Milenario», como también se conoce al «Bisabuelo», el dispositivo de perforación no pudo llegar al centro debido a la enorme enormidad del tronco, de más de 4 metros de diámetro.

«Sólo alcanzamos el 40% del radio total. En esa pequeña muestra, contamos 2.400 años. La pregunta es cuántos años hay en la otra mitad que no pudimos alcanzar, y la respuesta no es una simple suma», dice Barichivich, que actualmente trabaja en el Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement de París.

Utilizar un taladro más grande para llegar al centro pondría en peligro el árbol, así que desarrollaron un modelo estadístico para calcular la edad real del árbol, que combina información de cientos de otros alerces del parque. Los resultados muestran que hay un 80% de posibilidades de que sea más viejo que «Matusalén».

Barichivich es consciente de que su método no va a gustar a toda la comunidad científica, pero dice que el escepticismo que rodea a las nuevas ideas «es el proceso natural de la ciencia».

«Hay una especie de colonialismo americano en la ciencia, en cómo construimos el conocimiento y cómo se valida».

Lara añade: «Esto no es un campeonato, no nos gustan los récords. Este árbol tiene valor por muchas más cosas, más allá de su edad».

TRES GENERACIONES DE «GUARDIANES»

«El bisabuelo» está estrechamente ligado a la historia de la familia de Barichivich, que es conocida en la zona como los «guardianes» del árbol.

Fue el abuelo de Jonathan, Aníbal Henríquez, quien se «encontró» por primera vez con el alerce en los años 70, cuando trabajaba como guardabosques. Luego, su madre, también guardabosques, tomó el relevo, y ahora le toca a él.

«Ha formado parte de nuestra vida y quizás nos hemos convertido también en parte de la vida del árbol«, dice.

