«Donatello, inventore del Rinascimento» arriva a Berlino (audio notizia)

Entornointeligente.com /

https://voce.com.ve/wp-content/uploads/2022/09/Audios-Donatello-07-09.mp3

Il 1° settembre è stato inaugurata a Berlino la mostra «Donatello, inventore del Rinascimento», frutto della collaborazione tra musei di Berlino e Londra, la Fondazione Palazzo Strozzi e i Musei del Bargello di Firenze.

La mostra a Berlino, che segue quella fiorentina, proseguirà sino all’8 gennaio 2023, per poi giungere a Londra. Per la prima volta i dipinti e le sculture conservate in questi musei sono esposti insieme, in un percorso coerente che accompagna il visitatore dagli anni giovanili fino alla maturità e quindi alla vecchiaia del grande maestro fiorentino.

Tra i capolavori esposti tre importanti bronzi provenienti dal monumentale altare maggiore della Basilica del Santo a Padova e la scultura in marmo del David del Museo Nazionale del Bargello.

Nel contempo l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino ha organizzato alcuni incontri su diversi temi: «L’originalità di Donatello», «Piazza della Signoria: una metafora di pietra, forme e figure» e «Donatello e il Rinascimento».

Redazione Madrid

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com