Donald Trump se ensañó con su hija Ivanka tras su testimonio

El testimonio de Ivanka Trump parece haber provocado un arrebato emocional de su padre. El expresidente Donald Trump atacó a su exfiscal general William Barr y aparentemente también se ensañó con su hija mayor, escribió el columnista de The Bulwark Charlie Sykes, después de que se mostrara su testimonio en vídeo durante la primera audiencia pública del comité selecto de la Cámara de Representantes.

«Mar-a-Lago no era un lugar feliz anoche», escribió Sykes. Trump parecía especialmente provocado por el testimonio de Bill Barr, y arremetió contra él en su plataforma ‘TruthSocial’.»

«Bill Barr era un Fiscal General débil y asustado que siempre estaba siendo «jugado» y amenazado por los demócratas y estaba muerto de miedo de ser Impeached», publicó Trump en su cuenta Truth Social. «¿Cómo no ser impugnado? Sin hacer nada, o sin decir nada, especialmente sobre la elección obviamente amañada y robada o, para decirlo de otra manera, ¡el crimen del siglo! Los demócratas dieron en el clavo con Barr, fue estúpido, dijo ridículamente que no había ningún problema con las elecciones, y lo dejaron en paz. Funcionó para él, pero no para nuestro país».

El ex presidente luego tiró a Ivanka Trump debajo del autobús, según Sykes.

«Ivanka Trump no estuvo involucrada en mirar, o estudiar, los resultados de las Elecciones», publicó Trump. «Hacía tiempo que se había retirado y, en mi opinión, sólo intentaba ser respetuosa con Bill Barr y su posición como Fiscal General (¡apestaba!)».

Trump y sus aliados republicanos están tratando de deslegitimar al comité en lugar de refutar sus hallazgos, pero Sykes dijo que el líder de la minoría de la Cámara de Representantes había fracasado miserablemente al negarse a participar en la investigación.

«Kevin McCarthy es un idiota», escribió Sykes. «La negativa de Trump/GOP a participar en el comité significó que se quedaron fuera de la audiencia de anoche. Tuvieron la oportunidad de presentar su caso, pero eligieron en su lugar enfurruñarse. A medida que se desarrollaban las pruebas de anoche, esa decisión parecía cada vez más un acto de mala praxis política suprema.»

El comité especial trató de persuadir a un país dividido de la existencia de un complot profundamente arraigado y en curso -orquestado por el ex presidente- para anular el resultado de las elecciones de 2020 que ganó Joe Biden.

«El presidente Trump convocó a la turba, reunió a la turba y encendió la llama de este ataque», dijo la vicepresidenta republicana del panel, Liz Cheney, en su discurso de apertura en la primera de una serie de audiencias de verano muy esperadas.

Minutos antes, el jefe del comité demócrata, Bennie Thompson, acusó a Trump de estar «en el centro de esta conspiración».

«El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe de estado -un intento descarado, como dijo un alborotador poco después del 6 de enero- para derrocar al gobierno. La violencia no fue un accidente».

Los alborotadores actuaron «alentados por el presidente de Estados Unidos», para marchar hacia el Congreso y bloquear el traspaso formal de poderes de los legisladores a Biden, añadió.

La presentación del panel, cuidadosamente elaborada, se valió de los testimonios ofrecidos a puerta cerrada por algunos de los asesores más importantes y de confianza de Trump, entre ellos Barr y el yerno y asesor principal de Trump, Jared Kushner.

Con información adicional de AFP

