Donald Trump insiste en que hubo fraude en elecciones de EE.UU.

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states

«Esta fue una elección robada”, escribió este domingo el presidente Donald Trump en medio de un mensaje en su cuenta de Twitter en el que insiste que hubo fraude en las elecciones presidenciales de su país.

Afirmó que las máquinas en la gran ciudad están corruptas y argumentó que la mejor encuestadora de Gran Bretaña escribió la mañana de este domingo que esta fue claramente una elección robada.

«Es imposible imaginar que Biden superó a Obama en algunos de estos estados», sostuvo.

«Deberíamos mirar los votos. Recién estamos comenzando la etapa de tabulación. Deberíamos mirar estas acusaciones. Estamos viendo una serie de declaraciones juradas de que hubo fraude electoral», insistió Trump en sus objetados mensajes de Twitter.

Dijo también que si hay algún problema en el sistema sobre la autenticación, afectaría seriamente toda la elección, «y lo que me preocupa es que tuvimos millones de boletas por correo en ciudades como Filadelfia».

«Donde importaba, robaban lo que tenían que robar y Detroit con una larga serie de problemas electorales (por decirlo suavemente)», agregó el mandatario.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

“We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

