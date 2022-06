Donald Trump define como «un fraude total» al comité que investiga el asalto al Capitolio

Entornointeligente.com /

El expresidente Donald Trump calificó ayer viernes de «izquierdistas radicales» a los miembros del comité del Congreso que investigan el asalto al Capitolio, y consideró que su conclusión sobre lo ocurrido el 6 de enero de 2021 es un «fraude total».

Dicha comisión apuntó el jueves que Trump presionó el día del asalto a su vicepresidente, Mike Pence, para que bloqueara la ratificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020 a sabiendas de que su plan era «ilegal».

«Cada uno de los miembros son unos izquierdistas radicales que nos odian. (…) Están tejiendo una narrativa falsa y un intento escalofriante para enjuiciar a sus oponentes políticos», dijo el expresidente republicano durante un mítin en Nashville (Tennessee).

Opinó que la investigación del comité se basa en videos «manipulados» y declaraciones «sacadas de contexto», y que su objetivo es dañar la imagen de los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

«Todo lo que dicen es una completa mentira y un fraude total», insistió.

En los videos proyectados en la audiencia aparecieron varios testigos interrogados en el pasado por el comité, entre ellos la hija y exasesora de Trump, Ivanka Trump, que declararon que el entonces presidente llamó a Pence, quien debía presidir la sesión del Congreso para ratificar la victoria de Biden, para presionarlo.

Trump, quien ayer viernes repitió su acusación de que hubo fraude electoral en 2020, aseguró que no le pidió a Pence que «decidiera» el resultado de la elección, sino que mandara los resultados a los Congresos estatales para que los analizaran. «Mike Pence tuvo la oportunidad de ser grande. Tuvo la oportunidad de hacer algo histórico. Pero igual que (el fiscal) Will Barr y otras personas débiles, no tuvo la valentía de actuar», expresó Trump, enfrentado desde entonces al que fue su vicepresidente.

El 6 de enero de 2021, una turba de seguidores de Trump irrumpió en el Congreso para impedir la sesión de confirmación de la victoria electoral de Biden . En los incidentes, murieron cinco personas, y cerca de 140 agentes fueron agredidos.

Poco antes, Trump había pronunciado un discurso cerca de la Casa Blanca, donde animó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio en medio de sus acusaciones de que los demócratas cometieron un fraude electoral en esa votación.

En su tercera audiencia pública sobre la insurrección del 6 de enero de 2021, el panel detalló una campaña de presión «implacable» de Trump sobre Pence, como piedra angular de una conspiración criminal para mantener al mandatario derrotado en el poder. «Donald Trump quería que Mike Pence hiciera algo que ningún otro vicepresidente había hecho jamás: el expresidente quería que Pence rechazara los votos y declarara a Trump ganador o enviara los votos a los estados para que se contaran nuevamente», dijo el presidente del comité, el demócrata Bennie Thompson.

«Mike Pence dijo que no, resistió la presión. Sabía que era ilegal. Sabía que estaba mal», apuntó.

El abogado de Trump, John Eastman , fue el artífice de la «teoría sin sentido», señaló a su vez la vicepresidenta del comité, la republicana Liz Cheney, y agregó que impulsó el complot a pesar de saber que era ilegal.

El comité mostró testimonio del abogado de Pence Greg Jacob, diciendo que Eastman había admitido frente a Trump dos días antes de los disturbios que su plan violaría la ley federal.

