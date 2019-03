Donald Trump ataca Mueller e o Partido Democrata – Mundo – Correio da Manhã

Entornointeligente.com /

O presidente dos EUA multiplicou ataques a todos os opositores durante um comício no estado do Maryland. Numa altura em que está iminente a revelação das conclusões do inquérito às ligações da sua campanha com a Rússia, Donald Trump atacou o comissário especial, Robert Mueller, e não poupou o Partido Democrata, que vai lançar um inquérito no Congresso a alegações de obstrução da Justiça e abuso de poder por parte do presidente. “Vou ignorar o guião, mas foi assim que fui eleito e se não ignorarmos o guião o país fica em sarilhos”, afirmou Trump, no lançamento de um discurso de mais de duas horas, o mais longo desde que foi eleito. “Estamos à espera de um relatório de pessoas que não foram eleitas, as pessoas erradas”, disse, acusando Mueller de “querer iludir as pessoas com tretas”. Quanto aos democratas, acusou-os de falta de patriotismo por contestarem as políticas contra a imigração. “Há pessoas no Congresso que odeiam o país”, para concluir, em tom de ameaça: “Podemos identificar cada um deles, se quisermos”. Horas após o discurso, o Senado, de maioria republicana, preparava-se para infligir uma derrota a Trump, aprovando a contestação da declaração de emergência presidencial. Entretanto, o Comité Judiciário da Câmara de Representantes anunciou que tentará obter documentos de mais de 60 pessoas e organizações, entre elas Trump e a sua empresa, para comprovar a obstrução à Justiça e abuso de poder.

