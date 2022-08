Don Francisco dice adiós a la Teletón tras 44 años al frente del evento

Entornointeligente.com /

El famoso animador chileno Mario Kreutzberger, conocido mundialmente como Don Francisco, anunció este jueves su retiro de la Teletón, evento solidario orientado a rehabilitar personas con discapacidad que dirigió desde su primera versión en 1978.

A través de una carta publicada en El Mercurio, el presentador de televisión dio las gracias a toda la población chilena por haber «hecho suya la Teletón y ser los pilares fundamentales de esta gran obra».

«(…) cuando comenzamos en 1978, era imposible imaginarse qué era lo que podíamos lograr entre todas y todos. Chile hizo un esfuerzo y siempre pudo. Los mejores sueños se han convertido en realidad gracias a los chilenos y chilenas. Es un acto de solidaridad que ha permitido rehabilitar a más de 100.000 niños y niñas, jóvenes y familias», expresó en la misiva.

Destacando el papel de la institución en la atención gratuita de 32.000 pacientes de Arica, en el extremo norte, hasta Coyahique, en la zona sur, Don Francisco señaló que, pese a su retiro de la primera línea de la organización, siempre estará «mientras las fuerzas lo permitan».

«Seguiré colaborando con Teletón»

«Como saben, creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Camino a cumplir 82 años de vida, me parece responsable y necesario. No voy a liderar la campaña, pero siempre voy a estar y, mientras las fuerzas me lo permitan, seguiré colaborando con Teletón donde y cuando me necesiten», afirmó en el texto.

«En mi reflexión, estoy convencido de que la Teletón no es obra de una persona ni de un grupo determinado -prosigue don Francisco-. Teletón es un legado colectivo que enorgullece a Chile, le pertenece a todo el país y tenemos motivos de sobra para sentirnos todos orgullosos de lo que hemos logrado, actuando en comunidad y con solidaridad», agregó.

La primera Teletón de Chile y Latinoamérica, evento benéfico televisado con más de 24 horas de duración en directo, se realizó en 1978, mientras el país vivía su quinto año de dictadura cívico militar bajo el mando de Augusto Pinochet (1973-1990).

Exento de polémicas

Tras su éxito, el evento fue exportado a diferentes países del continente americano, llegando incluso a Asia y Europa en los años siguientes.

Con el paso de las décadas, Don Francisco, transformado en un ícono de cultura pop en Chile y América Latina, sobre todo con su sintonizado programa en Miami, Sábado Gigante, no estuvo exento de polémicas.

En 2018, la publicación de una biografía no autorizada entregó detalles de acusaciones de acoso sexual y abuso de poder por parte del animador. Además se apuntó sobre un supuesto «círculo de protección» en torno a la figura televisiva.

