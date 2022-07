Entornointeligente.com /

Dominicanos organizan protesta pacifica contra JetBlue en Time Square Julio 27, 2022 por Remo New York.- Dominicanos residentes en New York saldrán a protestar pacíficamente contra JetBlue en Time Square, este jueves 28 de Julio a las 4:00 PM. Según la información, el lugar de encuentro será en la Calle 43 y Broadway en Time Square.

