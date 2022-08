Dominicano Fernando Tatis Jr da positivo a sustancias prohibidas, lo suspenden por 80 partidos y se disculpa vía sindicato

Entornointeligente.com /

Nueva York.- El mundo del béisbol de Grandes Ligas retumbó este viernes con la noticia de que el dominicano Fernando Tatis jr. ha dado positivo por consumo de sustancias prohibidas.

La oficina del comisionado Rob Manfred hizo el anuncio ,relativo al short stop de los Padres de San Diego.

La suspensión será por 80 juegos sin pago de salarios, luego de dar positivo a Clostebol, una sustancia prohibida que viola el programa de prevención de drogas del béisbol.

Tatis estaba jugando en la sucursal doble A de los Padres de San Diego,como parte de su recuperación y puesta en forma para entrar a juego en los próximos días.

El dominicano no ha podido jugar este año por una lesión en la muñeca izquierda , ocurrida durante los entrenamientos de primavera.

Es dueño de un contrato de US$340 millones por 14 años con San Diego.

Comunicado de Tatis Mientras que el jugador emitió una declaración pidiendo excusas al equipo de San Diego y sus compañeros por haber dado positivo a una sustancia prohibida que lo suspende 80 juegos.

Su declaración está contenida en un comunicado emitido por el sindicato de peloteros profesionales de Grandes Ligas.

A continuación el texto completo

La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas está publicando la siguiente declaración en nombre de Fernando Tatis, Jr.

Major League Baseball me informó que una muestra de prueba que envié arrojó un resultado positivo para Clostebol, una sustancia prohibida.

Resulta que, sin darme cuenta, tomé un medicamento para tratar la tiña que contenía Clostebol.

Debería haber usado los recursos disponibles para asegurarme de que no hubiera sustancias prohibidas en lo que tomé. No pude hacerlo.

Quiero disculparme con Peter, AJ, toda la organización de los Padres, mis compañeros de equipo, Major League Baseball y los fanáticos de todo el mundo por mi error.

No tengo excusa para mi error, y nunca haría nada para engañar o faltarle el respeto a este juego que amo.

He realizado innumerables pruebas de drogas a lo largo de mi carrera profesional, incluso el 29 de marzo de 2022, todas las cuales han arrojado resultados negativos hasta esta prueba.

Estoy completamente devastado. No hay otro lugar en el mundo en el que prefiera estar que en el campo compitiendo con mis compañeros de equipo.

Después de apelar inicialmente la suspensión, me he dado cuenta de que mi error fue la causa de este resultado, y por esa razón he decidido comenzar a cumplir mi suspensión de inmediato. Espero reunirme con mis compañeros de equipo en el campo en 2023.

