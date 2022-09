Dominicana relata horror de la muerte mientras era atracada en su casa de Queens atada y encaáonada

Entornointeligente.com /

NUEVA YORK._ Una madre dominicana de 32 años de edad relató el horror de sentir la muerte cercana después de ser atracada cuando entraba a su casa en Queens, donde los atracadores la mantuvieron atada y encañonada.

La dominicana, que rehúsa identificarse por temor a represalias de los mismos atracadores aparece en un video de seguridad divulgado el viernes por la policía cuando los ladrones la emboscan por la espalda.

Los delincuentes le advirtieron que no gritara y abriera la puerta.

Ella dijo que regresaba a la casa después de hacer compras en la noche.

Los atracadores se llevaron más de $19 mil dólares en efectivo, los IPhones de ella y su hermano y joyas valoradas en $12 mil dólares.

El atraco ocurrió el 10 de agosto a las 9:00 de la noche en el sector Rosedale, Queens pero los detalles se conocieron esta semana.

Uno de los delincuentes le apunta por detrás mientras la agarra y empuja hacia adentro por un brazo y el otro, se acerca a toda prisa para reforzar a su compañero de fechorías.

La madre que tiene un niño en el cual dijo, solo pensaba, pidiéndoles a los atracadores que no le hicieran daño, narró que sintió mucho miedo que todavía tiene.

*NUEVA YORK._ La madre dominicana que rehúsa identificarse, atracada el 10 de agosto cuando entraba a su casa en Queens por dos atracadores que son activamente buscados por la policía. (Fuente externa).

«Y más atrás vino el otro», dijo.

«Uno estaba buscando todo y el otro me tenía con la pistola apuntándome y ese fue el que luego me amarró», narró la madre.

«Mucho miedo, siempre les pedía que no me hicieran daño porque tengo un niño y solo pensaba en mi hijo en ese momento y por ese mismo miedo», agregó.

El niño estaba en casa de su abuela cuando ocurrió el atraco

«La dueña de la casa miró por la cámara el vehículo donde ellos estaban que estuvieron dos horas esperando que yo llegara», contó.

«El que entró primero que fue quien me puso la pistola, se me hacía conocido y pensé que lo había visto en algún lugar, ese se me hacía conocido», añadió.

«Tengo miedo que se lo puedan hacer a mi hermana, mi hermano, mi mamá y a cualquier otra persona», dijo la madre.

Pidió que la policía capture a brevedad a los atracadores y que se haga justicia.

La dominicana atracada relató el hecho en una entrevista que concedió al noticiero 47 de la cadena Telemundo.

