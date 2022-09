Entornointeligente.com /

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 18 de septiembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries Tu fin de semana terminará con un día de estados de ánimo cambiantes, aunque siempre dentro de una franja positiva. Muy favorable para realizar excursiones o viajes cortos, también para relacionarse y salir de casa en general, aunque al mismo tiempo será un día más bien inestable para las relaciones más íntimas.

Tauro Algunas tensiones o desencuentros en tu círculo familiar más íntimo o con tu pareja, y en el caso de que no se produzcan estas tensiones entonces puede haber cierto malestar con tus seres más queridos, o quizás cada uno tirará por una dirección. Es un día ideal para que estés a tu aire, pero debes evitar roces o conflictos.

Géminis Hoy tendrás un día algo más introvertido, quizás algo más hogareño o más reflexivo. Pero en el caso de que salgas con amigos preferirás frecuentar un ambiente tranquilo o vivir situaciones más intimistas. En realidad es un día ideal para estar junto a tu pareja disfrutando de muchos momentos de paz, armonía e intimidad.

Cáncer Este es un día para ser libre, o para sentirte libre; un momento perfecto para olvidar los temores, los agobios y todo aquello que te oprime y condiciona. Los astros te favorecen y hoy será un día ideal para que puedas ser tu mismo y olvidar todos esos obstáculos que te están alejando de la felicidad por una razón o por otra.

Leo Vive el presente y sé feliz con todas las cosas buenas que el destino te está poniendo día a día en orden creciente. Todo aquello que deseas y ambicionas lo vas a conseguir tarde o temprano, no importa que tarde un poco o que a veces haya dificultades de carácter pasajero. No dejes que te amarguen las cosas que ahora no tienes.

Virgo Hoy puedes disfrutar de un día realmente estupendo y feliz, ya sea junto a las personas que más quieres o incluso tú solo si de este modo te sientes mejor, tan solo debes tratar de olvidarte de esos deberes y obligaciones que muchas veces no te dejan ni vivir, porque al final siempre lo resuelves todo, pero hoy debes pensar en ti.

Libra La mañana no será muy buena para ti, te levantarás un poco en tensión o te invadirán estados de ánimo negativos, pero todo va a cambiar súbitamente y de forma radical a partir del mediodía o ya por la tarde para terminar viviendo un día estupendo y muy distinto a como lo habías imaginado inicialmente. Sorpresas positivas.

Escorpio Debes tener precaución si hoy algún ser querido te pidiera dinero o algún tipo de ayuda material, o también si te propone un negocio o cualquier otro asunto en el que sea necesario que tú tengas que poner tu patrimonio. Los astros te advierten de que podrías sufrir un doloroso desengaño o simplemente que eso puede salir mal.

Sagitario La consigna de este día es «libertad» y «felicidad». Los astros te protegen y al mismo tiempo te impulsan hacia la realización de tus sueños, pero de momento te ayudarán a que hoy puedas disfrutar de un excelente día en el que todo saldrá del modo que tú deseas, ideal para disfrutar del momento junto a tu pareja o tus más íntimos.

Capricornio La alegría, los placeres o la felicidad no son cosas fáciles de conseguir para ti, a menudo te cuestan grandes sacrificios. Pero hoy será un día bendecido por los astros en el que podrás gozar de algunos momentos maravillosos, el destino te lo pondrá o tu mismo lo tendrás al alcance de tu mano a poco que des los pasos adecuados.

Acuario Aunque eres altamente sociable y comunicativo, en muchos momentos te encuentras mejor solo o junto a alguien con quien te comuniques a nivel de almas, con quien puedas compartir tus sueños e inquietudes más íntimas y reafirmarte en tu camino. Tienes ante ti un día estupendo, pero mejor si estás en soledad o en intimidad.

Piscis Siempre estás viviendo para los demás, sacrificando tus sueños por hacer realidad los de otros, pero hoy tiene que ser un día para ti, para reencontrarte con tus seres más queridos o poder hacer aquellas cosas que más te apetecen, un día para recargar las pilas y volver la vista hacia tu interior. Si así lo quieres hoy lo puedes tener.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com