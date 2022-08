Dominado fogo em Gouveia às 00:50

Entornointeligente.com /

O incêndio em Gouveia, na Serra da Estrela, foi dado como dominado às 00:50, disse hoje à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Pelas 03:30, mantinham-se no terreno 212 operacionais, apoiados por 61 viaturas, de acordo com o ‘site’ da ANEPC.

O fogo deflagrou pelas 15:41 de quinta-feira em Nabais, concelho de Gouveia, distrito da Guarda, no Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) e obrigou à evacuação do parque de campismo do Curral do Negro por precaução.

Subscrever Também na Serra da Estrela, o fogo que desde 06 de agosto atingiu concelhos dos distritos da Guarda e Castelo Branco, já dominado, mobilizava ainda no terreno 767 bombeiros e 270 meios terrestres, pelas 03:30, de acordo com a página da ANEPC.

