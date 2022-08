Domenica da bollino rosso per i rientri in città

Entornointeligente.com /

ROMA, 21 AGO – Domenica da bollino rosso per chi rientra dalle località di vacanza verso le città. Le previsioni sulle autostrade e strade italiane vedono anche domani mattina il segno rosso ma, al momento, sono segnalate alcune code e qualche rallentamento negli snodi della Liguria, della A1 e della A14 per traffico intenso o per incidente. Rallentamenti anche sulla A22 per chi torna o va in montagna. Le previsioni parlano di bollino rosso anche per il prossimo fine settimana, l’ultimo di agosto. (ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com