Domenech: “Higuaín tenía que haber elegido jugar con Francia”

Entornointeligente.com / Gonzalo Higuaín ya es pasado de la selección argentina. El delantero del Chelsea y ex del Real Madrid anunció, “para alegría de muchos” , que su ciclo en la albiceleste había terminado . Un ciclo que estuvo a punto de no empezar hace 13 años. En noviembre de 2006, Raymond Domenech , por entonces seleecionador de Francia, llegó a convocar al jugador para un amistoso con la selección absoluta. Higuaín, con pasaporte francés al haber nacido en Brest, declinó la oferta esperando la llamada de Argentina . En aquel momento todavía jugaba allí, en River Plate. Higuaín Chelsea Delantero ArgentinaLINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com