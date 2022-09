Domani l’assemblea del Comites di Basilea (audio notizia)

Entornointeligente.com /

https://voce.com.ve/wp-content/uploads/2022/09/Audios-BAsilea-19-09.mp3

Il Comites di Basilea si riunirà in assemblea domani, 19 settembre, dalle 19.00 nella sede in Nauenstrasse 63. I lavori, presieduti dal presidente Salvo Buttitta, si terranno in modalità mista, sia in presenza che online sulla piattaforma Zoom.

L’ordine del giorno sarà: Approvazione Verbale dell’Assemblea precedente; nomina del nuovo consigliere in seguito alle dimissioni della consigliera Anja Bee; approvazione del bilancio preventivo; presentazione prossime attività e progetti; Varie ed Eventuali.

Redazione Madrid

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com