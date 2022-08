Dolores de cabeza y baja producción de Ozuna ponen en riesgo continuidad con Braves

Entornointeligente.com /

Marcell Ozuna se llevó los titulares la semana pasada y no precisamente por lo realizado en el terreno de juego.

El jardinero dominicano fue detenido y posteriormente arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en Atlanta, Georgia.

Ozuna llevaba ya varios partidos fuera de la alineación de los Atlanta Braves por su baja producción ofensiva, aunque el sábado ofreció públicamente sus disculpas por el incidente ante los reporteros que abarrotaron el club house del equipo de Atlanta.

Mitchell Layton/Getty Images El quisqueyano regresó a la alineación del equipo el domingo por la tarde para enfrentar a José Urquidy y los Houston Astros, pero luego de agotar dos turnos en los que se ponchó (bajando su promedio de bateo a .213 en la temporada), el dirigente Brian Snitker pareció haber visto lo suficiente y sustituyó a Ozuna por el bateador emergente Eddie Rosario.

Los Braves terminaron perdiendo el encuentro 5 carreras por 4 gracias a la buena labor monticular del mexicano que en 7 entradas completas concedió solo 5 imparables, 2 carreras limpias y ponchó a 6 oponentes.

Ken Rosenthal de Fox Sports apuntó durante el fin de semana que luego de que resuelvan los asuntos legales de Ozuna se esperaría que los Braves tomen el camino de dejar libre al dominicano a pesar de los compromisos económicos que se adeudan.

. @Ken_Rosenthal with the latest on Marcell Ozuna following his DUI arrest. pic.twitter.com/OWm6YuIJ6f

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 20, 2022 Marcell Ozuna estaría ganando $18 millones de dólares tanto en 2023 y en 2024 con una opción del equipo para 2025 por $16 millones, y una cláusula de libertad para esa última temporada de un millón de dólares.

Pareciera mucho dinero a sacrificar en caso de no contar con los servicios de Ozuna en las próximas temporadas, no obstante la justificación principal, además de los dos arrestos (uno por violencia doméstica) en los últimos quince meses, sería el pobre aporte ofensivo del dominicano.

A sus 31 años Marcell apenas batea para .213 en la temporada con 89 imparables en 108 partidos, y aunque pone números de poder aceptables con 20 cuadrangulares hasta la fecha solo ha conectado 4 imparables en los últimos 10 partidos en los que ha visto acción.

Los fanáticos de los Braves lo abuchearon el domingo por la tarde cuando el dominicano se encaminaba al plato, claro indicativo de que los fanáticos no están contentos con él.

Ahora queda en manos de la gerencia determinar qué pasará con Ozuna, un jugador que hasta hace par de temporadas parecería una ficha de importancia para sus aspiraciones pero que solo ha decepcionado en los últimos meses. El talento está, lo ha demostrado.

