“Dolor y gloria”, codo a codo con la surcoreana “Parásito” para la crítica en Cannes

Cannes.- A dos días de que se anuncie la Palma de Oro de Cannes, a la hasta ahora favorita de la crítica, Dolor y gloria , de Pedro Almodóvar, le salió una competidora directa: la tragicomedia Parásito , del surcoreano Bong Joon-ho.

Solo quedan por estrenarse cuatro de las 21 películas en liza, incluidas la del veterano cineasta italiano Marco Bellocchio y la del francés Abdellatif Kechiche, y las apuestas sobre quién se llevará el máximo galardón están al rojo vivo.

La autobiográfica Dolor y gloria se mantiene como la favorita de la crítica francesa, mientras Parásito desbancó este jueves al filme español en la parrilla internacional que publica la revista especializada Screen Daily .

En el panel francés, 11 de los 15 expertos conceden la Palma de Oro a la película de Almodóvar y 9 a Parásito . En el internacional, el filme del surcoreano obtiene una nota promedio de 3,4 y el del español, de 3,3, la misma puntuación que obtiene ahora Portrait de la jeune fille en feu , de la francesa Céline Sciamma.

La película más introspectiva de Almodóvar, en la que Antonio Banderas encarna a un consagrado director en plena crisis de inspiración, supone su sexto intento de ser coronado en Cannes desde que compitió por primera vez hace 20 años con Todo sobre mi madre (premio a la mejor dirección).

De vuelta a la competición dos años después de presentar su superproducción Okja , Bong Joon-ho explora en Parásito las insalvables diferencias entre clases sociales a través de una tragicomedia intimista.

La película narra la historia de una familia de desempleados que malviven en un subsuelo sórdido hasta que con una buena dosis de ingenio se las arreglan para trabajar al servicio de una pareja de burgueses crédulos.

Del siglo XVIII al Hollywood de los 60

Otra de las favoritas, Portrait de la jeune fille en feu , primera película de Sciamma en liza por la Palma de Oro, explica con pudor una historia de amor prohibida entre dos mujeres con destinos opuestos en el siglo XVIII.

La crítica internacional también reserva un lugar privilegiado a Érase una vez… en Hollywood , de Quentin Tarantino, con una nota promedio de 3. Protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, la película bucea en los recuerdos de infancia de Tarantino a fines de los años 1960 en Los Ángeles.

En su argumento sobre un actor venido a menos (DiCaprio) y su doble en las escenas de acción (Pitt), el estadounidense integra la historia real de Roman Polanski y la actriz Sharon Tate, asesinada en 1969 por adeptos de la secta de Charles Manson.

Las películas de otros consagrados cineastas ya coronados en Cannes, como Sorry we missed you , de Ken Loach, A hidden life , de Terrence Malick y El joven Ahmed , de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, tuvieron una acogida tibia de la crítica.

Las reglas del juego

Pese a todo, las consideraciones de la prensa a menudo no coinciden con el palmarés del jurado, presidido este año por el director mexicano Alejandro González Iñárritu.

Almodóvar, de 69 años, apeló la semana pasada a la prudencia. Ser el favorito “no significa que vaya a ganar, conozco muy bien las reglas del juego” de Cannes, dijo el cineasta español, hablando desde su experiencia como presidente del jurado en 2017.

Ese año, Almodóvar no escondió una cierta frustración por no haber entregado a la francesa 120 pulsaciones por minuto , de Robin Campillo, la Palma de Oro, que se llevó la sueca The Square .

Pero el español defendió entonces el “juego democrático” entre los nueve miembros que componen el jurado. Precisamente, Campillo forma parte del jurado de esta edición, así como otros directores como Kelly Reichardt (EEUU), Pawel Pawlikowski (Polonia) y Yorgos Lanthimos (Grecia) y la actriz estadounidense Elle Fanning.

LINK ORIGINAL: El Universal

