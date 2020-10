Dolo eventual no puede aplicarse a conductores alcoholizados, opinan

Entornointeligente.com /

Hablar de un dolo eventual requiere que la persona se represente mentalmente la posibilidad concreta de causarle la muerte a alguien, algo que no sucede directamente en los casos de accidentes fatales.

Así lo interpreta el abogado Ricardo Preda, quien dio dos ejemplos de lo que sí configura un dolo eventual:

1. Una persona va conduciendo y en la distancia ve un bulto, que no distingue si se trata de una bolsa o de un ser humano y aun así continúa la marcha, lo embiste y resulta que era un ser humano. ” Aquí sería dolo eventual haya consumido o no alcohol, porque me representé como posible e igual actué” , explicó Preda.

2.Como otra situación mencionó a un conductor que ve el semáforo en rojo, se percata de la cantidad de vehículos que circulan del otro lado y a pesar de esto decide avanzar y arrolla a alguien. También allí reúne los requisitos del dolo porque el conductor se representó en la posibilidad de ese riesgo.

Para Ricardo Preda, imputar por dolo eventual a alguien que maneja bajo efectos del alcohol implicaría hacer lo mismo con alguien que atiende el celular al conducir.

“Esto de pasar al extremo de que beber alcohol configura un homicidio doloso es una extralimitación y típica decisión para las graderías”, expresó Ricardo Preda en comunicación con el programa Tempranísimo del canal Gen.

Indicó que una pena nunca apunta a equilibrar el daño causado, sino a castigar la conducta en sí, pues de lo contrario, la única sentencia válida para los casos de homicidio culposo o doloso sería la muerte.

El fiscal Italico Rienzi González amplió la imputación contra Florencia Noemi Romero Cantero por la supuesta comisión del hecho punible de Homicidio Doloso “dolo eventual”, Exposición al Peligro en el Tránsito Terrestre y Violación de la Cuarentena Sanitaria

El 4 de octubre pasado, la joven atropelló y mató a Natalia Godoy, una mujer que esperaba un bus en la parada de la Avenida Mariscal López y la calle India, Zona Norte de Fernando de la Mora,

Un test de alcoholemia realizado en el sanatorio San Roque arrojó un valor de 0,162 gramos por decilitro, que equivalen a 1,62 gramos por litro de CAS (cantidad de alcohol en sangre), que equivale a un Nivel 3 de intoxicación según la referencia laboratorial.

LINK ORIGINAL: Hoy.com.py

Entornointeligente.com